Elenco di tutti gli Anime (e drama/fillm) che potete trovare in streaming. Prima i siti gratis (o almeno che siano sia gratis in gran parte) poi quelli interamente a pagamento. ATTENZIONE è segnalato è solo quello LEGALE E UFFICIALE! Per vedere le serie in streaming, cliccate sul link del portale scelto (cliccando invece sul titolo di un’opera, vedrete la scheda sul nostro sito)

VVVVID

Tv online interamente gratis (presenza di qualche spot pubblicitario a inizio episodio), raggiungibile all’indirizzo http://www.vvvvid.it/ . Per poterne usufruire, bisogna prima registrarsi. Ci sono vari canali, tra cui uno dedicato agli anime. La tv collabora con la casa editrice Dynit.

Anime (in ordine alfabetico)

Film e Telefilm giapponesi – Serie disponibili (in ordine alfabetico):

YAMATO ANIMATION

Canale su Yuotube interamente gratis della casa editrice Yamato Video, all’indirizzo: http://www.youtube.com/user/YamatoEntertainment

CRUNCHYROLL

Portale dedicato interamente agli anime in streaming, raggiungibile all’indirizzo http://www.crunchyroll.com/ i nuovi contenuti sono messi inizialmente solo a pagamento e dopo una settimana diventano gratis per sempre (i video a pagamento hanno l’icona a corona in un angolo, i gratis nulla). L’account gratis ha delle pubblicità a inizio episodio, quello a pagamento nessuno spot. Per vedere gli anime sub ita (sono presenti molte lingue) bisogna scegliere nella home la lingua italiana, se non viene in automatico.

ANIME disponibili sub ita (tutti audio giapponese con sottotitoli in italiano)

pagina con l’elenco degli anime in lingua italiana http://www.crunchyroll.com/videos/anime/alpha?group=all . Sul sito i titoli degli anime sono in versione inglese

DRAMA – LIVE ACTION disponibili sub ita (tutti audio giapponese con sottotitoli in italiano)

pagina con l’elenco dei live in lingua italiana http://www.crunchyroll.com/videos/drama dalla quale potrete accedere anche ai rispettivi streaming

AKAGI drama

ANOHANA drama

ULTRAMAN X

POPCORN TV

Si tratta di una Web Tv on demand gratuita, all’indirizzo http://www.popcorntv.it/, dove è presente anche un canale dedicato agli anime.

Serie disponibili (in ordine alfabetico)

ALTRO STREAMING GRATUITO

I RAGAZZI DEL MUNDIAL — In streaming sul sito Rai in questa pagina.

si tratta di una co-produzione italo-giappones

CARDFIGHT!! VANGUARD

su DPLAY – LINK VISIONE

POKEMON – VARIE SERIE

– su Tv Pokemon, sono presenti in streaming varie serie, più extra – http://www.pokemon.com/it/episodi-tv/

– su DPLAY – LINK VISIONE trovate “Pokemon Bianco e Perla”

– sul canale di yuotube ufficiale italiano dei Pokemon – https://www.youtube.com/user/PokemonUfficiale

LO STRANO MONDO DI MINU’ — In streaming sul canale di youtube della Saver Production – link visione

doppiato in italiano

DREAM HIGH — In streaming sul canale di youtube ufficiale – link visione

doppiato in italiano e in versione integrale (in tv era stato censurato)

NETFLIX

Tv online solo a pagamento tramite abbonamento mensile. E’ possibile anche fare un mese di prova gratis, o dividere un singolo abbonamento con più persone. Raggiungibile a https://www.netflix.com/it/ . Nota: gli anime sono sotto la categoria “serie tv” o “film” e a volte sono difficili da scovare, consigliata la funzione “cerca”.

Anime (ordine alfabetico)

Telefilm e Film asiatici live (o ispirati ai manga)

Death Note, il quaderno della morte (live action americano) – audio italiano

– audio italiano Final Fantasy XIV Dad of Light – audio giapponese con sottotitoli in italiano

– audio giapponese con sottotitoli in italiano Full Metal Alchemist (live action giapponese) – audio italiano

– audio italiano Good Morning Call – 2 stagioni – audio giapponese con sottotitoli in italiano

– 2 stagioni – audio giapponese con sottotitoli in italiano Kantaro il rappresentante goloso – audio giapponese con sottotitoli in italiano

– audio giapponese con sottotitoli in italiano Lo chiamavano Jeeg Robot (film italiano) – audio italiano

– audio italiano Midnight Diner: Tokyo Stories – audio giapponese con sottotitoli in italiano

– audio giapponese con sottotitoli in italiano Million Yen Women – audio giapponese con sottotitoli in italiano

– audio giapponese con sottotitoli in italiano Re:Mind – audio giapponese con sottotitoli in italiano

– audio giapponese con sottotitoli in italiano Un Bacio Malizioso – 2 stagioni – audio giapponese con sottotitoli in italiano (live action del manga/anime “Itazura na Kiss”)

AMAZON PRIME VIDEO

Tv online solo a pagamento tramite abbonamento mensile al servizio “Amazon Prime” (che permette una consegna veloce della merce comprata sul sito di vendita Amazon). Raggiungibile a https://www.primevideo.com . Nota: gli anime sono sotto la categoria “serie tv” o “film” e a volte sono difficili da scovare, consigliata la funzione “cerca”. (I titoli dei cartoni sono a volte tradotti in italiano a volte lasciati in originale).

Anime