A cura di Marichan

Elenco di tutti i Portali Web dove potete trovare Anime (ma anche Film e Telefilm asiatici – drama) in Streaming. Prima i siti gratis (o almeno che siano anche gratuiti) poi quelli interamente a pagamento. ATTENZIONE è segnalato è solo quello LEGALE E UFFICIALE!

ATTENZIONE! Da questo mese il Palinsesto cambia, se prima erano elencati anche tutte le serie Anime disponibili, ora per motivi di lunghezza (gli elenchi diventano sempre più immensi e difficili da gestire… anche se meglio per gli appassionati!) troverete solo i link dei Portali e una descrizione, più qualche curiosità e commento personale.

Se avete segnalazioni, scriveteci!

TV ONLINE GRATIS — TV ONLINE A PAGAMENTO

– TV ONLINE GRATIS –

– VVVVID

Link: http://www.vvvvid.it/

Descrizione: Tv Online con un canale dedicato interamente agli Anime, in collaborazione con la casa editrice Dynit. Presenza di Simulcast (cartoni trasmessi sottotitolati in contemporanea con la trasmissione giapponese) e di gran parte del catalogo della stessa Dynit.

Servizi: Ci sono due opzioni. O si può vedere lo streaming interamente Gratis ma con qualche spot pubblicitario a ogni inizio puntata, o fare un Abbonamento che toglie la pubblicità. Non ci sono servizi esclusivi o puntate in anteprima per gli utenti paganti.

Curiosità: E’ uno dei pochi portali di anime che fa vedere anche il numero di visualizzazioni della serie. Quelle non ancora doppiate in italiano che hanno un alto “audience” sono quasi sempre poi doppiate ed escono in home video. Hanno una community molto attiva.

– YAMATO ANIMATION

Link: http://www.youtube.com/user/YamatoEntertainment

Descrizione: Canale su Youtube della casa editrice Yamato Video. Presenza di Simulcast (cartoni trasmessi sottotitolati in contemporanea con la trasmissione giapponese) e di gran parte del catalogo della stessa Yamato Video.

Servizi: Interamente Gratis, ogni tanto c’è qualche pubblicità solita di youtube.

Curiosità: Si vedono i numeri di visualizzazione di ogni puntata, e sotto ci sono un sacco di commenti di vari utenti, con community molto attiva.

– CRUNCHYROLL

Link: http://www.crunchyroll.com . Per vedere gli anime sub ita (sono presenti molte lingue) bisogna scegliere nella home la lingua italiana, se non viene in automatico.

Descrizione: Portale (di origine americana) dedicato interamente agli anime in streaming. Ha un catalogo vastissimo, ma è tutto solo sub ita, niente di doppiato. Presenza di Simulcast (cartoni trasmessi sottotitolati in contemporanea con la trasmissione giapponese)

Servizi: Due possibilità, o Gratis ma con spot pubblicitari ad ogni inizio puntata, o Abbonamento a pagamento che elimina la pubblicità, e dà dei servizi in più. Infatti i nuovi contenuti sono messi inizialmente solo per gli utenti a pagamento, e dopo una settimana diventano gratis per sempre (i video a pagamento hanno l’icona a corona in un angolo, i gratis nulla)

Curiosità: Questa tv online ha probabilmente il catalogo di Anime più grande di tutti. Non sono però pubblici i dati sulle visualizzazioni.

– POPCORN TV

Link: http://www.popcorntv.it/

Descrizione: Tv online con vari canali, tra cui uno dedicato agli Anime. Le opere presenti pescano tutte dal catalogo della Yamato Video. Non sono presenti simulcast.

Servizi: Interamente Gratis, presenti spot ad ogni inizio puntata.

Curiosità: una delle prime tv online a trasmettere anime, ora ha molta meno scelta di un tempo. Non si sono dati pubblici sul numero di visualizzazioni delle opere.

– CONTACTOONS

Link: https://www.youtube.com/channel/UCRwNGiIlhn-iCgaUMEHF7xA

Descrizione: Canale di Yutoube della trasmissione televisiva Contactoons, dove sono caricati anche anime completi.

Servizi: Interamente Gratis, ogni tanto c’è qualche pubblicità solita di youtube.

Curiosità: sono proposti soprattutto anime più vecchiotti

– RAKUTEN VIKI TV

Link: https://www.viki.com/collections/viki?content_lang=it

Descrizione: Tv Online ufficiale dedicata interamente ai Drama e Film live Asiatici (non sono presenti Anime) tra cui anche molti tratti da Manga. Tutti i Live sono solo sub ita, non c’è niente di doppiato.

Servizi: Interamente Gratis

Curiosità: Il sito è in inglese, ma tutti i video hanno anche i sottotitoli in italiano (vanno scelti nel simbolo a rotellina ad ogni puntata in streaming). Ci sono centinaia e centinata di titoli disponibili!

– ALTRO STREAMING GRATUITO

I RAGAZZI DEL MUNDIAL — In streaming sul sito Rai in questa pagina.

audio italiano – si tratta di una co-produzione italo-giapponese

INAZUMA ELEVEN — In streaming sul sito Rai in questa pagina.

audio italiano – presenti le 3 prime stagioni

CARDFIGHT!! VANGUARD

su DPLAY – LINK VISIONE

POKEMON – VARIE SERIE

– su Tv Pokemon, sono presenti in streaming varie serie, più extra – http://www.pokemon.com/it/episodi-tv/

– su DPLAY – LINK VISIONE trovate “Pokemon Bianco e Perla”

– sul canale di yuotube ufficiale italiano dei Pokemon – https://www.youtube.com/user/PokemonUfficiale

DREAM HIGH — In streaming sul canale di youtube ufficiale – link visione

doppiato in italiano e in versione integrale (in tv era stato censurato)

– TV ONLINE A PAGAMENTO –

– NETFLIX

Link: https://www.netflix.com/it/

Descrizione: famosa Tv Online con centinaia di titoli, tra cui Anime, ma anche Telefilm e Film asiatici live action. Ha sia anime esclusivi per la loro piattaforma, sia serie prese dal catalogo della Dynit.

Servizi: Solo a pagamento tramite Abbonamento mensile. E’ possibile anche fare un mese di prova gratis, o dividere un singolo abbonamento con più persone.

Curiosità: gli anime sono sotto la categoria “serie tv” o “film” e a volte sono difficili da scovare, consigliata la funzione “cerca”.

– AMAZON PRIME VIDEO

Link: https://www.primevideo.com

Descrizione: Tv online nuova in Italia, che ha anche molti Anime, tra cui alcuni contenuti esclusivi. Presenti anche simulcast. Ha sia anime esclusivi per la loro piattaforma, sia serie prese dal catalogo della Dynit, ma stranamente tutto è solo sub ita senza doppiaggio in italiano.

Servizi: Solo a pagamento tramite Abbonamento mensile al servizio “Amazon Prime” (che permette una consegna veloce della merce comprata sul sito di vendita Amazon.it)

Curiosità: gli anime sono sotto la categoria “serie tv” o “film” e a volte sono difficili da scovare, consigliata la funzione “cerca” (I titoli dei cartoni sono a volte tradotti in italiano, a volte in inglese, a volte lasciati in originale).