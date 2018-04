A cura di Marichan, in collaborazione con Gordy del sito amico AnimeClick.

Per le Taghette dei canali, si ringrazia MagnaManga e Cavatappi.

Elenco di tutti gli Anime (e drama/fillm) che potete trovare al Cinema e in Tv. Viene realizzato un articolo nuovo ogni mese (home Palinsesti)

AKIRA

Novità! – versione con nuovo adattamento e doppiaggio – nei cinema il 18 Aprile

PICCOLO LORD – da lunedì a venerdì alle ore 6:55

Repliche, con sigla italiana.

SUI MONTI CON ANNETTE – da lunedì a venerdì alle 7.20

Repliche, con sigla italiana.

GEORGIE – da lunedì a venerdì alle 7.45

Repliche, con sigla italiana.

MILA E SHIRO DUE CUORI NELLA PALLAVOLO – da lunedì a venerdì alle ore 08.10

Repliche, con sigla italiana.

YU-GI-OH! – da lunedì a venerdì verso le 3:10 circa con un numero variabile di episodi consecutivi

Repliche, con sigla italiana.

LUPIN III: MOVIE – ogni Sabato alle 22.45 circa

Vari film d’animazione

ATTENZIONE: il canale è in chiusura

ONE PIECE – da lunedì al venerdì alle ore 16:25 e 16:50 le repliche. Dal 7 al 10 febbraio alle ore 21:10 i nuovi episodi in prima visione tv.

Sigla italiana

DORAEMON – da lunedì a venerdì alle ore 11:45 e 12:15 e sabato e domenica alle ore 16:25 le repliche dei vecchi episodi, mentre sabato e domenica alle ore 7:55, 8:20 e 8:50 quelle del remake.

YO-KAI WATCH – da lunedì a venerdì alle ore 16:20

Repliche, con sigla italiana

SAILOR MOON CRYSTAL – tutti i giorni alle ore 22:45

Repliche, con sigla italiana

dal 21 Marzo al suo posto ci sarà FAIRY TAIL allo stesso orario

YU-GI-OH! ARC-V – da lunedì a venerdì alle ore 15:50

Repliche.

CARDFIGHT!! VANGUARD – sabato e domenica alle ore 21:35

Repliche.

POKEMON SOLE E LUNA sabato alle ore 8:45 con 3 episodi consecutivi e domenica, sempre alle ore 8:45 con 2 episodi consecutivi

Repliche.

POKEMON XY – da lunedì a venerdì alle ore 8.30

Repliche.

GLITTER FORCE – da lunedì a venerdì alle 23:00 e 23:30 – Nota: questo titolo è stato creato negli USA, basandosi sull’anime “Smile Pretty Cure!”, ma operando alcuni cambi rispetto all’originale giapponese

Repliche.

SERIE IN ARRIVO

Elenco completo delle serie in arrivo

Dall’1 marzo ogni giovedì ore 22:45 Cardcaptor Sakura: Clear Card (SUB) – 1^TV

Dal 2 marzo dal lunedì al venerdì ore 18:05 I cinque Samurai

Dal 14 marzo dal lunedì al venerdì ore 19:00 Il Grande Mazinga

Dal 20 marzo ogni martedì ore 21:50 Sengoku Basara – Samurai Kings

Dal 3 aprile dal lunedì al venerdì ore 19:30 Haikyu – L’asso del volley Stagione 1 e 2 (SUB)

Dal 17 aprile dal lunedì al venerdì ore 20:00 Lamù la ragazza dello spazio

Dal 17 aprile dal lunedì al venerdì ore 20:25 Highschool of the Dead

Dal 18 aprile dal lunedì al venerdì ore 18:35 Il Tulipano Nero e la Stella della Senna

PALINSESTO

Mattina

06:00 Yattaman dal lunedì al venerdì sabato Mazinkaiser e domenica Tutor Hitman Reborn! 06:25 Assassination Classroom 2 (SUB)

06:55 ARIA the Natural da lunedì al venerdì (sabato Assassination Classroom 2 (SUB) domenica E’ sbagliato cercare di incontrare ragazze in un dungeon?)

07:20 Borgman 2030 ( sabato e domenica E’ sbagliato cercare di incontrare ragazze in un dungeon?)

07:50 Mazinga Z da lunedì al venerdì( sabato e domenica E’ sbagliato cercare di incontrare ragazze in un dungeon?) – dal 14 marzo da lunedì a venerdì Il Grande Mazinga

08:20 Combattler V il sabato e la domenica ARIA the Natural

08:45 lunedì Gun Frontier – 1^TV; martedì Shin Jeeg Robot d’acciaio; mercoledì Cinderella Boy – dal 21 marzo Sengoku Basara – Samurai Kings; giovedì Paranoia Agent – 1^TV; venerdì I Cavalieri dello Zodiaco: The Lost Canvas – 1^TV sabato e domenica ARIA the Natural

09:15 lunedì Gun Frontier – 1^TV; martedì Shin Jeeg Robot d’acciaio; mercoledì Cinderella Boy – dal 21 marzo Sengoku Basara – Samurai Kings; giovedì Paranoia Agent – 1^TV; venerdì I Cavalieri dello Zodiaco: The Lost Canvas – 1^TV (ARIA the Natural il sabato, Rocky Joe 2 la domenica)

09:40 dal lunedì al venerdì ARIA the Natural; sabato e domenica Rocky Joe 2

10:10 Mazinga Z dal lunedì al venerdì Rocky Joe 2 sabato e domenica. – dal 14 marzo da lunedì a venerdì Il Grande Mazinga

10:40 Rocky Joe 2 da lunedì al venerdì il sabato Aquarion Logos (SUB) – 1^TV, la domenica Love and Lies (SUB) – 1^TV

11:05 Yattaman. – il sabato Aquarion Logos (SUB) – 1^TV, la domenica Cardcaptor Sakura: Clear Card (SUB) – 1^TV

11:35 Assassination Classroom 2 (SUB) (sabato e domenica Heavy Object ( SUB)1^TV)

12:00 lunedì Princess Principal (SUB); martedì Aquarion Logos (SUB) – 1^TV; mercoledì Love and Lies (SUB) – 1^TV; giovedì Overlord (SUB) – 1^TV; venerdì Cardcaptor Sakura: Clear Card (SUB) – 1^TV; ( sabato e domenica invece Yattaman.)

12:30 I cinque samurai( sabato e domenica invece Yattaman.)

Pomeriggio

13:00 Combattler V (sabato Mazinga Z del mondo , domenica Yattaman. )

13:25 Borgman 2030(sabato Mazinga Z del mondo e domenica Mazinga Z)

13:55 Mazinga Z – dal 14 marzo da lunedì a venerdì Il Grande Mazinga

14:20 ARIA the Natural (sabato e domenica Borgman 2030. )

14:50 Assassination Classroom 2 (SUB)da lunedì a venerdì (sabato e domenica Borgman 2030. )

15:20 lunedì Princess Principal (SUB); martedì Aquarion Logos (SUB) – 1^TV; mercoledì Love and Lies (SUB) – 1^TV; giovedì Overlord (SUB) – 1^TV; venerdì Cardcaptor Sakura: Clear Card (SUB) – 1^TV;

15:45 Rocky Joe 2 dal lunedì al venerdì( sabato e domenica I cinque samurai)

16:15 Yattaman ( sabato e domenica I cinque samurai)

16:40 lunedì Gun Frontier – 1^TV; martedì Shin Jeeg Robot d’acciaio; mercoledì Cinderella Boy – dal 21 marzo Sengoku Basara – Samurai Kings; giovedì Paranoia Agent – 1^TV; venerdì I Cavalieri dello Zodiaco: The Lost Canvas – 1^TV

17:10 lunedì Gun Frontier – 1^TV; martedì Shin Jeeg Robot d’acciaio; mercoledì Cinderella Boy – dal 21 marzo Sengoku Basara – Samurai Kings; giovedì Paranoia Agent – 1^TV; venerdì I Cavalieri dello Zodiaco: The Lost Canvas – 1^TV Tutor Hitman Reborn! domenica

17:40 Borgman 2030 (sabato Mazinkaiser domenica Rocky Joe 2)

18:05 I cinque samurai ( sabato e domenica Rocky Joe 2)

18:35 Rocky Joe 2 – dal lunedì al venerdì

19:00 Mazinga Z – dal 14 marzo da lunedì a venerdì Il Grande Mazinga

19:30 Assassination Classroom 2 (SUB)da lunedì a venerdì (sabato e domenica ARIA the Natural)

Sera

20:00 Yattaman (sabato Combattler V, e domenica ARIA the Natural)

20:25 ARIA the Natural

20:55 Borgman 2030 ( sabato e domenica Combattler V)

21:20 Combattler V

21:50 lunedì Shin Jeeg Robot d’acciaio – martedì Cinderella Boy – dal 20 marzo Sengoku Basara – Samurai Kings – mercoledì Paranoia Agent – 1^TV – giovedì I Cavalieri dello Zodiaco: The Lost Canvas – 1^TV – venerdì Gun Frontier – 1^TV

22:20 lunedì Shin Jeeg Robot d’acciaio – martedì Cinderella Boy – dal 20 marzo Sengoku Basara – Samurai Kings – mercoledì Paranoia Agent – 1^TV – giovedì I Cavalieri dello Zodiaco: The Lost Canvas – 1^TV – venerdì Gun Frontier – 1^TV

22:45 lunedì Aquarion Logos (SUB) – 1^TV; martedì Love and Lies (SUB) – 1^TV; mercoledì Overlord (SUB) – 1^TV; giovedì Cardcaptor Sakura: Clear Card (SUB) – 1^TV; venerdì Princess Principal (SUB)

23:15 I cinque samurai ( sabato Overlord (SUB) – 1^TV e domenica Princess Principal (SUB))

23:40 Mazinga Z dal lunedì al venerdì( sabato Assassination Classroom 2 (SUB) domenica Overlord (SUB) – 1^TV) – dal 14 marzo da lunedì a venerdì Il Grande Mazinga

Notte –

00:10 Combattler V ( domenica e lunedì E’ sbagliato cercare di incontrare ragazze in un dungeon?)

00:40 ARIA the Natural dal lunedì al venerdì ( domenica e lunedì E’ sbagliato cercare di incontrare ragazze in un dungeon?)

01:05 Rocky Joe 2 ( domenica Mazinga Z e lunedì Mazinga Z)

01:35 I cinque samurai (domenica Mazinga Z e lunedì Mazinga Z)

02:00 Borgman 2030. (domenica Mazinga Z del mondo, lunedì Yattaman)

02:30 Yattaman

03:00 Combattler V ( domenica e lunedì Yattaman)

03:25 lunedì Shin Jeeg Robot d’acciaio – martedì Cinderella Boy – dal 20 marzo Sengoku Basara – Samurai Kings – mercoledì Paranoia Agent – 1^TV – giovedì I Cavalieri dello Zodiaco: The Lost Canvas – 1^TV – venerdì Gun Frontier – 1^TV

03:55 lunedì Shin Jeeg Robot d’acciaio – martedì Cinderella Boy – dal 20 marzo Sengoku Basara – Samurai Kings – mercoledì Paranoia Agent – 1^TV – giovedì I Cavalieri dello Zodiaco: The Lost Canvas – 1^TV – venerdì Gun Frontier – 1^TV

04:20 I cinque samurai (domenica Heavy Object , lunedì Borgman 2030)

04:50 ARIA the Natural ( domenica e lunedì Borgman 2030)

05:30 Borgman 2030

BLACK JACK – sabato e domenica alle ore 21:20 con due episodi consecutivi

YOKAI WATCH – Da lunedì a venerdì alle ore 9:30 e il sabato alle ore 10:10, 10:35, 11:00 e 16:10

Repliche

DRAGON BALL SUPER – da lunedì a venerdì alle ore 20:45

Repliche.