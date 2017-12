A cura di Beppe Black Red, in collaborazione con Gordy del sito amico AnimeClick.

Per le Taghette dei canali, si ringrazia MagnaManga e Cavatappi.

ATTENZIONE: sotto il periodo natalizio, i palinsesti potrebbero avere dei cambiamenti.

(nessun anime al cinema questo mese)

LE AVVENTURE DI TOM SAWYER – da lunedì a venerdì alle 06.45

repliche, con sigla italiana.

L’APE MAIA – da lunedì a venerdì alle 06.35

Repliche, con sigla italiana.

NANA SUPERGIRL – da lunedì a venerdì alle 07.00

Repliche, con sigla italiana.

L’INCANTEVOLE CREAMY – da lunedì a venerdì alle 07.25

Repliche, con sigla italiana.

HEIDI – da lunedì a venerdì alle ore 07.50

Repliche, con sigla italiana.

I SEGRETI DELL’ISOLA MISTERIOSA – da lunedì a venerdì verso le 3:00 circa, con un numero variabile di episodi consecutivi

Repliche, con sigla italiana

IL SEGRETO DELLA SABBIA – dal 7 dicembre da lunedì a venerdì verso le 3:00 circa, con un numero variabile di episodi consecutivi

Novità! con sigla italiana

HOLLY E BENJI – da lunedì al venerdì alle ore 17:35 e 18:00 e in replica la mattina dopo alle 10:50 e 11:15.

Repliche, con sigla italiana

DETECTIVE CONAN – da lunedì a venerdì alle ore 16:40 con un doppio episodio.

Repliche, con sigla italiana

LUPIN, L’INCORREGGIBILE LUPIN – da lunedì al venerdì alle ore, 19:30 e 19:55 e in replica la mattina dopo alle 12:30, 12:55.

Repliche, con sigla italiana

DRAGON BALL – da lunedì al venerdì alle ore, 20.20 con un doppio episodio, in replica la mattina del giorno dopo alle ore 8:20 e 8:45

Repliche, con sigla italiana

DORAEMON – da martedì a venerdì alle ore 6:30, sabato e domenica alle ore 8:50, 9:10, 13:20 le repliche dei vecchi episodi, mentre dal lunedì al venerdì, alle ore 7:05, 12:45 e 13:15 quelle del remake.

YO-KAI WATCH – da lunedì a venerdì alle ore 20:00 e sabato e domenica alle 7:50 e 8:20

Repliche, con sigla italiana

(nessun anime attualmente in onda)

YU-GI-OH! ARC-V – da lunedì a venerdì alle ore 22:35

Novità!

BEYBLADE BURST – da lunedì a venerdì alle ore 21:40 e sabato e domenica alle ore 17:50

Repliche.

POKEMON SOLE E LUNA – da lunedì a venerdì alle ore 15:10. Ogni sabato alle ore 9:10 e 9:30 i nuovi episodi, in replica ogni domenica alle ore 8:30 e 8:55.

POKEMON NERO&BIANCO: AVVENTURE A UNIMA – da lunedì a venerdì alle ore 14.45

Novità!

GLITTER FORCE – da lunedì a venerdì alle 10.00 e repliche alle 18.30 con 2 puntate

con sigla italiana – si tratta della versione americana di “Smile Pretty Cure!”, l’adattamento italiano segue infatti il rifacimento USA

SERIE IN ARRIVO

Elenco completo delle serie in arrivo

Dall’1 dicembre dal lunedì al venerdì ore 20:50 .hack//SIGN

Dal 5 dicembre dal lunedì al venerdì ore 21:50 E’ sbagliato cercare di incontrare ragazze in un dungeon?

Dal 12 dicembre dal lunedì al venerdì ore 17:10 Mazinkaiser

Dal 19 dicembre dal lunedì al venerdì ore 18:05 Il grande sogno di Maya

Dal 25 dicembre ogni lunedì ore 21:50 Shin Jeeg Robot d’acciaio

Dal 26 dicembre ogni martedì ore 21:50 Cinderella Boy

Dal 27 dicembre ogni mercoledì ore 21:50 Paranoia Agent – 1^TV

Dal 28 dicembre ogni giovedì ore 21:50 I Cavalieri dello Zodiaco: The Lost Canvas doppiato – 1^TV

Dal 29 dicembre ogni venerdì ore 21:50 Gun Frontier – 1^TV

PALINSESTO

Mattina

06:00 Yattaman dal lunedì al venerdì sabato Starzinger e domenica Tutor Hitman Reborn!

06:25 Starzinger dal lunedì al venerdì domenica Tutor Hitman Reborn! – dal 12 dicembre da lunedì a venerdì Mazinkaiser

06:55 Wolf’s Rain da lunedì al venerdì (sabato Starzinger domenica Le ragazze anelano alla landa selvaggia (SUB))

07:20 .hack//SIGN ( sabato e domenica Le ragazze anelano alla landa selvaggia (SUB))

07:50 Mazinga Z da lunedì al venerdì( sabato e domenica Le ragazze anelano alla landa selvaggia (SUB))

08:20 Lamù la ragazza dello spazio il sabato e la domenica Wolf’s Rain

08:45 lunedì Hina Logic from Luck & Logic (SUB) – 1^TV – dal 1 gennaio Gun Frontier – 1^TV; martedì Aquarion Logos (SUB) – 1^TV – dal 26 dicembre Shin Jeeg Robot d’acciaio; mercoledì Rainbow Days (SUB) – 1^TV – dal 27 dicembre Cinderella Boy; giovedì Danganronpa The Animation (SUB) – 1^TV – dal 28 dicembre Paranoia Agent – 1^TV; venerdì Haikyu!! L’asso del volley 2 (SUB) – 1^TV – dal 29 dicembre I Cavalieri dello Zodiaco: The Lost Canvas – 1^TV sabato e domenica Wolf’s Rain

09:15 Le ragazze anelano alla landa selvaggia (SUB) (Wolf’s Rain il sabato, I Vampiriani – Vampiri vegetariani la domenica) – dal 5 dicembre da lunedì a venerdì E’ sbagliato cercare di incontrare ragazze in un dungeon?

09:40 dal lunedì al venerdì Wolf’s Rain; sabato e domenica I Vampiriani – Vampiri vegetariani

10:10 Mazinga Z dal lunedì al venerdì I Vampiriani – Vampiri vegetariani sabato e domenica.

10:40 I Vampiriani – Vampiri vegetariani da lunedì al venerdì il sabato Aquarion Logos (SUB) – 1^TV, la domenica Rainbow Days (SUB) – 1^TV

11:05 Yattaman. – il sabato Aquarion Logos (SUB) – 1^TV, la domenica Haikyu!! L’asso del volley 2 (SUB) – 1^TV

11:35 Starzinger (sabato e domenica Heavy Object ( SUB)1^TV) – dal 12 dicembre da lunedì a venerdì Mazinkaiser

12:00 lunedì Hina Logic from Luck & Logic (SUB) – 1^TV ; martedì Aquarion Logos (SUB) – 1^TV; mercoledì Rainbow Days (SUB) – 1^TV; giovedì Danganronpa The Animation (SUB) – 1^TV; venerdì Haikyu!! L’asso del volley 2 (SUB) – 1^TV; ( sabato e domenica invece Yattaman.)

12:30 Il Tulipano Nero e la Stella della Senna( sabato e domenica invece Yattaman.) – dal 19 dicembre da lunedì a venerdì Il grande sogno di Maya

Pomeriggio

13:00 Lamù la ragazza dello spazio (sabato Mazinga Z del mondo , domenica Yattaman. )

13:25 .hack//SIGN(sabato Mazinga Z del mondo e domenica Mazinga Z)

13:55 Mazinga Z

14:20 Wolf’s Rain (sabato e domenica .hack//SIGN. )

14:50 Le ragazze anelano alla landa selvaggia (SUB) da lunedì a venerdì (sabato e domenica .hack//SIGN. ) – dal 5 dicembre da lunedì a venerdì E’ sbagliato cercare di incontrare ragazze in un dungeon?

15:20 lunedì Hina Logic from Luck & Logic (SUB) – 1^TV ; martedì Aquarion Logos (SUB) – 1^TV; mercoledì Rainbow Days (SUB) – 1^TV; giovedì Danganronpa The Animation (SUB) – 1^TV; venerdì Haikyu!! L’asso del volley 2 (SUB) – 1^TV;

15:45 I Vampiriani – Vampiri vegetariani dal lunedì al venerdì( sabato e domenica Il Tulipano Nero e la Stella della Senna)

16:15 Yattaman ( sabato e domenica Il Tulipano Nero e la Stella della Senna)

16:40 Starzinger da lunedì al sabato Tutor Hitman Reborn! domenica – dal 12 dicembre da lunedì a venerdì Mazinkaiser – dal 1 gennaio ogni lunedì Gun Frontier – 1^TV – dal 26 dicembre ogni martedì Shin Jeeg Robot d’acciaio – dal 27 dicembre ogni mercoledì Cinderella Boy – dal 28 dicembre ogni giovedì Paranoia Agent – 1^TV – dal 29 dicembre ogni venerdì I Cavalieri dello Zodiaco: The Lost Canvas – 1^TV

17:10 Starzinger da lunedì al sabato Tutor Hitman Reborn! domenica – dal 12 dicembre da lunedì a venerdì Mazinkaiser

17:40 .hack//SIGN (sabato Starzinger domenica I Vampiriani – Vampiri vegetariani)

18:05 Il Tulipano Nero e la Stella della Senna ( sabato e domenica I Vampiriani – Vampiri vegetariani) – dal 19 dicembre da lunedì a venerdì Il grande sogno di Maya

18:35 I Vampiriani – Vampiri vegetariani – dal lunedì al venerdì

19:00 Mazinga Z

19:30 Le ragazze anelano alla landa selvaggia (SUB) da lunedì a venerdì (sabato e domenica Wolf’s Rain) – dal 5 dicembre da lunedì a venerdì E’ sbagliato cercare di incontrare ragazze in un dungeon?

Sera

20:00 Yattaman (sabato Lamù la ragazza dello spazio, e domenica Wolf’s Rain)

20:25 Wolf’s Rain

20:55 .hack//SIGN ( sabato e domenica Lamù la ragazza dello spazio)

21:20 Lamù la ragazza dello spazio

21:50 Le ragazze anelano alla landa selvaggia (SUB) – dal 5 dicembre da lunedì a venerdì E’ sbagliato cercare di incontrare ragazze in un dungeon? – dal 25 dicembre ogni lunedì Shin Jeeg Robot d’acciaio – dal 26 dicembre ogni martedì Cinderella Boy – dal 27 dicembre ogni mercoledì Paranoia Agent – 1^TV – dal 28 dicembre ogni giovedì I Cavalieri dello Zodiaco: The Lost Canvas – 1^TV – dal 29 dicembre ogni venerdì Gun Frontier – 1^TV

22:20 Starzinger dal lunedì al venerdì – dal 12 dicembre da lunedì a venerdì Mazinkaiser

22:45 lunedì Aquarion Logos (SUB) – 1^TV; martedì Rainbow Days (SUB) – 1^TV; mercoledì Danganronpa The Animation (SUB) – 1^TV; giovedì Haikyu!! L’asso del volley 2 (SUB) – 1^TV; venerdì Hina Logic from Luck & Logic (SUB) – 1^TV

23:15 Il Tulipano Nero e la Stella della Senna ( sabato Danganronpa The Animation (SUB) – 1^TV e domenica Hina Logic from Luck & Logic (SUB) – 1^TV ) – dal 19 dicembre da lunedì a venerdì Il grande sogno di Maya

23:40 Mazinga Z dal lunedì al venerdì( sabato Le ragazze anelano alla landa selvaggia (SUB) domenica Danganronpa The Animation (SUB) – 1^TV)

Notte

00:10 Lamù la ragazza dello spazio ( domenica e lunedì Le ragazze anelano alla landa selvaggia (SUB))

00:40 Wolf’s Rain dal lunedì al venerdì ( domenica e lunedì Le ragazze anelano alla landa selvaggia (SUB))

01:05 I Vampiriani – Vampiri vegetariani ( domenica Mazinga Z e lunedì Mazinga Z)

01:35 Il Tulipano Nero e la Stella della Senna (domenica Mazinga Z e lunedì Mazinga Z) – dal 19 dicembre da lunedì a venerdì Il grande sogno di Maya

02:00 .hack//SIGN. (domenica Mazinga Z del mondo, lunedì Yattaman)

02:30 Yattaman

03:00 Lamù la ragazza dello spazio ( domenica e lunedì Yattaman)

03:25 Le ragazze anelano alla landa selvaggia (SUB) da lunedì a venerdì ( domenica Rainbow Days (SUB) – 1^TV, sabato Aquarion Logos (SUB) – 1^TV) – dal 5 dicembre da lunedì a venerdì E’ sbagliato cercare di incontrare ragazze in un dungeon?

03:55 Starzinger dal lunedì al venerdì ( domenica BUBUKI / BURANKI (SUB) , lunedì Haikyu!! L’asso del volley 2 (SUB) – 1^TV) – dal 12 dicembre da lunedì a venerdì Mazinkaiser

04:20 Il Tulipano Nero e la Stella della Senna (domenica Heavy Object , lunedì .hack//SIGN) – dal 19 dicembre da lunedì a venerdì Il grande sogno di Maya

04:50 Wolf’s Rain ( domenica e lunedì .hack//SIGN)

05:30 .hack//SIGN

NINJA SCROLL – sabato 2 dicembre alle ore 21:20

LUPIN III – LE PROFEZIE DI NOSTRADAMUS – domenica 3 dicembre alle ore 21:20

YOKAI WATCH – sabato alle 13:55 e 14:20 i nuovi episodi. Da lunedì a venerdì alle ore 17:50, il sabato alle ore 17:00 e domenica alle ore 13:55, 14:20 e 17:00 le repliche dei vecchi episodi.

POKEMON SOLE E LUNA – da lunedì a venerdì alle ore 14:10

Repliche.