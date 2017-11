A cura di Beppe Black Red, in collaborazione con Gordy del sito amico AnimeClick.

Per le Taghette dei canali, si ringrazia MagnaManga e Cavatappi.

POKEMON SCELGO TE!

Novità! – 5 e 6 Novembre nei cinema aderenti http://www.nexodigital.it/pokemon-scelgo-te/

NEVER-ENDING MAN

Novità! – documentario su Hayao Miyazaki – 14 Novembre nei cinema aderenti

BATTLE SPIRITS HEROES – da lunedì a venerdì alle 6:30

Novità in prima visione tv. Sigla italiana.

LE AVVENTURE DI TOM SAWYER – da lunedì a venerdì alle 7:15 e 7:40

repliche, con sigla italiana.

L’APE MAIA – da lunedì a venerdì alle 7:00

Repliche, con sigla italiana.

C’ERA UNA VOLPA POLLON – da lunedì a venerdì alle 7.30

Repliche, con sigla italiana.

ANNA DAI CAPELLI ROSSI – da lunedì a venerdì alle ore 8.00

Repliche, con sigla italiana.

HEIDI – da lunedì a venerdì alle ore 8.30

Repliche, con sigla italiana.

WHAT A MESS SLUMP E ARALE – da lunedì a venerdì verso le 3:30 circa con un numero variabile di episodi consecutivi

HOLLY E BENJI – da lunedì al venerdì alle ore 17:35 e 18:00 e in replica la mattina dopo alle 10:50 e 11:15.

Repliche.

DETECTIVE CONAN – da lunedì a venerdì alle ore 16:40 con un doppio episodio

LUPIN III – L’AVVENTURA ITALIANA – da lunedì al venerdì alle ore, 19:30 e 19:55 e in replica la mattina dopo alle 12:30, 12:55

DRAGON BALL – da lunedì al venerdì alle ore, 20.20 con un doppio episodio, in replica la mattina del giorno dopo alle ore 8:20 e 8:45

repliche con sigla italiana

LUPIN III – LA DONNA CHIAMATA FUJIKO MINE – mercoledì alle ore 00:40 con un doppio episodio

Repliche

DORAEMON tutti i giorni alle 9:15 e 9:40, 10:10 e 19:55 le repliche dei vecchi episodi. I nuovi episodi da lunedì a venerdì alle ore 13:20 e 13:45

con sigla italiana

YO-KAI WATCH – sabato e domenica alle ore 16.30

repliche, con sigla italiana

(nessun anime attualmente in onda)

YU-GI-OH! ARC-V – da lunedì a venerdì alle ore 22:35

Repliche.

BEYBLADE BURST – da lunedì a venerdì alle ore 21:40

Repliche.

POKEMON SOLE E LUNA – da lunedì a venerdì alle ore 15:10. Ogni sabato alle ore 9:10 e 9:30 i nuovi episodi, in replica ogni domenica alle ore 8:30 e 8:55.

GLITTER FORCE – da lunedì a venerdì alle 10.00 e repliche alle 18.30 con 2 puntate

con sigla italiana

SERIE IN ARRIVO

Dal 6 novembre dal lunedì al venerdì ore 19:00 Mazinga Z

Dal 16 novembre dal lunedì al venerdì ore 20:25 Wolf’s Rain

Dal 16 novembre dal lunedì al venerdì ore 21:50 Le ragazze anelano alla landa selvaggia (SUB)

PALINSESTO

Mattina

06:00 Planet Robot Danguard Ace dal lunedì al venerdì sabato Starzinger e domenica Tutor Hitman Reborn!

06:25 Starzinger dal lunedì al venerdì domenica Tutor Hitman Reborn!

06:55 .hack//SIGN da lunedì al venerdì (sabato Starzinger domenica Saint Seya the Lost Canvas SUB 1^TV) – dal 16 novembre dal lunedì al venerdì Wolf’s Rain

07:20 Keroro ( sabato e domenica Beelzebub (SUB))

07:50 Getta Robot G da lunedì al venerdì( sabato e domenica Beelzebub (SUB)) – dal 6 novembre dal lunedì al venerdì Mazinga Z

08:20 Lamù la ragazza dello spazio il sabato e la domenica .hack//SIGN

08:45 lunedì Hina Logic from Luck & Logic (SUB) – 1^TV ; martedì Aquarion Logos (SUB) – 1^TV; mercoledì Anonymous Noise (SUB) 1^TV; giovedì Atom The Beginning (SUB) – 1^TV; venerdì Haikyu!! L’asso del volley 2 (SUB) – 1^TV; sabato e domenica .hack//SIGN

09:15 Beelzebub (SUB) (.hack//SIGN il sabato, I cinque Samurai la domenica) – dal 16 novembre dal lunedì al venerdì Le ragazze anelano alla landa selvaggia (SUB)

09:40 dal lunedì al venerdì .hack//SIGN; sabato e domenica I cinque Samurai – dal 16 novembre dal lunedì al venerdì Wolf’s Rain

10:10 Getta Robot G dal lunedì al venerdì I cinque Samurai sabato e domenica. – dal 6 novembre dal lunedì al venerdì Mazinga Z

10:40 I cinque Samurai da lunedì al venerdì il sabato Aquarion Logos (SUB) – 1^TV, la domenica Anonymous Noise (SUB) 1^ TV

11:05 Planet Robot Danguard Ace. – il sabato Aquarion Logos (SUB) – 1^TV, la domenica Haikyu!! L’asso del volley 2 (SUB) – 1^TV

11:35 Starzinger (sabato e domenica Heavy Object ( SUB)1^TV)

12:00 lunedì Hina Logic from Luck & Logic (SUB) – 1^TV ; martedì Aquarion Logos (SUB) – 1^TV; mercoledì Anonymous Noise (SUB) 1^TV; giovedì Atom The Beginning (SUB) – 1^TV; venerdì Haikyu!! L’asso del volley 2 (SUB) – 1^TV; ( sabato e domenica invece Planet Robot Danguard Ace.)

12:30 Il Tulipano Nero e la Stella della Senna( sabato e domenica invece Planet Robot Danguard Ace.)

Pomeriggio

13:00 Lamù la ragazza dello spazio (sabato Getta Robot G del mondo , domenica Planet Robot Danguard Ace. )

13:25 Keroro(sabato Getta Robot G del mondo e domenica Getta Robot G)

13:55 Getta Robot G – dal 6 novembre dal lunedì al venerdì Mazinga Z

14:20 .hack//SIGN (sabato e domenica Keroro. ) – dal 16 novembre dal lunedì al venerdì Wolf’s Rain

14:50 Beelzebub (SUB) da lunedì a venerdì (sabato e domenica Keroro. ) – dal 16 novembre dal lunedì al venerdì Le ragazze anelano alla landa selvaggia (SUB)

15:20 lunedì Hina Logic from Luck & Logic (SUB) – 1^TV ; martedì Aquarion Logos (SUB) – 1^TV; mercoledì Anonymous Noise (SUB) 1^TV; giovedì Atom The Beginning (SUB) – 1^TV; venerdì Haikyu!! L’asso del volley 2 (SUB) – 1^TV;

15:45 I cinque Samurai dal lunedì al venerdì( sabato e domenica Il Tulipano Nero e la Stella della Senna)

16:15 Planet Robot Danguard Ace ( sabato e domenica Il Tulipano Nero e la Stella della Senna)

16:40 Starzinger da lunedì al sabato Tutor Hitman Reborn! domenica

17:10 Starzinger da lunedì al sabato Tutor Hitman Reborn! domenica

17:40 Keroro (sabato Starzinger domenica I cinque Samurai)

18:05 Il Tulipano Nero e la Stella della Senna ( sabato e domenica I cinque Samurai)

18:35 I cinque Samurai – dal lunedì al venerdì

19:00 Getta Robot G – dal 6 novembre dal lunedì al venerdì Mazinga Z

19:30 Beelzebub (SUB) da lunedì a venerdì (sabato e domenica .hack//SIGN) – dal 16 novembre dal lunedì al venerdì Le ragazze anelano alla landa selvaggia (SUB)

Sera

20:00 Planet Robot Danguard Ace (sabato Lamù la ragazza dello spazio, e domenica .hack//SIGN)

20:25 .hack//SIGN – dal 16 novembre dal lunedì al venerdì Wolf’s Rain

20:55 Keroro ( sabato e domenica Lamù la ragazza dello spazio)

21:20 Lamù la ragazza dello spazio

21:50 Beelzebub (SUB) – dal 16 novembre dal lunedì al venerdì Le ragazze anelano alla landa selvaggia (SUB)

22:20 Starzinger dal lunedì al venerdì

22:45 lunedì Aquarion Logos (SUB) – 1^TV; martedì Anonymous Noise (SUB) 1^TV; mercoledì Atom The Beginning (SUB) – 1^TV; giovedì Haikyu!! L’asso del volley 2 (SUB) – 1^TV; venerdì Hina Logic from Luck & Logic (SUB) – 1^TV

23:15 Il Tulipano Nero e la Stella della Senna ( sabato Atom The Beginning (SUB) – 1^TV e domenica Hina Logic from Luck & Logic (SUB) – 1^TV )

23:40 Getta Robot G dal lunedì al venerdì( sabato Beelzebub (SUB) domenica Atom The Beginning (SUB) – 1^TV) – dal 6 novembre dal lunedì al venerdì Mazinga Z

Notte –

00:10 Lamù la ragazza dello spazio ( domenica e lunedì Beelzebub (SUB))

00:40 .hack//SIGN dal lunedì al venerdì ( domenica e lunedì Beelzebub (SUB)) – dal 16 novembre dal lunedì al venerdì Wolf’s Rain

01:05 I cinque Samurai ( domenica Getta Robot G e lunedì Getta Robot G)

01:35 Il Tulipano Nero e la Stella della Senna (domenica Getta Robot G e lunedì Bakurestu Hunter)

02:00 Keroro. (domenica Getta Robot G del mondo, lunedì Planet Robot Danguard Ace)

02:30 Planet Robot Danguard Ace

03:00 Lamù la ragazza dello spazio ( domenica e lunedì Planet Robot Danguard Ace)

03:25 Beelzebub (SUB) da lunedì a venerdì ( domenica Anonymous Noise (SUB) 1^TV, sabato Aquarion Logos (SUB) – 1^TV) – dal 16 novembre dal lunedì al venerdì Le ragazze anelano alla landa selvaggia (SUB)

03:55 Starzinger dal lunedì al venerdì ( domenica BUBUKI / BURANKI (SUB) , lunedì Haikyu!! L’asso del volley 2 (SUB) – 1^TV)

04:20 Il Tulipano Nero e la Stella della Senna (domenica Heavy Object , lunedì Keroro)

04:50 .hack//SIGN ( domenica e lunedì Keroro) – dal 16 novembre dal lunedì al venerdì Wolf’s Rain

05:30 Keroro

PRIME ROSE – sabato 4 novembre alle ore 21:20

I 4 DI BREMA – domenica 5 novembre alle ore 21:20

POKEMON SOLE E LUNA – da lunedì a venerdì alle ore 14:10. Sabato e domenica alle ore 12:25

Repliche.