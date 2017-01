A cura di Nia-Sama e Marichan, in collaborazione con Gordy e Adrian Fahrenheit del sito amico AnimeClick.

Per le Taghette dei canali, si ringrazia MagnaManga e Cavatappi.

(nessun anime in programma)

HEIDI– da lunedì a venerdì alle 7:10

repliche, con sigla italiana.

SAILOR MOON, E IL MISTERO DEI SOGNI – da lunedì a venerdì alle 07:35 – Da Mercoledì 11 Gennaio PETALI DI STELLE PER SAILOR MOON

repliche, con sigla italiana.

DRAGON BALL SUPER – tutti i giorni alle ore 13:45. – Domenica 8 gennaio dalle ore 19:00 alle 23:25 maratona di 11 episodi, che verranno poi ritrasmessi secondo la programmazione regolare da lunedì 9 gennaio alle ore 13:45

Novità, con sigla originale

LUPIN III- VARI FILM — in programmazione ogni sabato in seconda serata (attorno alle 23.00 in poi)

WHAT A MESS SLUMP E ARALE – tutti i giorni, dai 2 ai 4 episodi consecutivi alle 3:00 circa (attenzione: orario molto variabile!)

LUPIN III: LA DONNA CHIAMATA FUJIKO MINE – il martedì sera 2 episodi alle 0.45 (attenzione: orario molto variabile)

versione integrale

(nessun anime attualmente in onda)

NARUTO SHIPPUDEN: EREDI DELLA VOLONTA’ DEL FUOCO il film suddiviso in 4 episodi trasmessi giovedì 5 e venerdì 6 gennaio alle 17:55 e 18:20 e in replica venerdì 6 e lunedì 9 alle 8:10 e 8:35

repliche, con sigle originali

LE AVVENTURE DI LUPIN III – da lunedì al venerdì alle 17:05 e 17:30

repliche, con sigla italiana

ONE PIECE – a partire dal 9 gennaio da lunedì al venerdì alle 17:55 e 18:20 e in replica la mattina dopo alle 8:10 e 8:35

Repliche.

DETECTIVE CONAN: FINO ALLA FINE DEL TEMPO sabato 7 gennaio alle 17:30

Replica.

DETECTIVE CONAN: L’ULTIMO MAGO DEL SECOLO domenica 8 gennaio alle 18:00 e poi in programmazione due nuovi film, ogni sabato e domenica.

Repliche.

DORAEMON repliche: sabato e domenica alle 7:50, 8:20 e 8:45

dal lunedì al venerdì alle 7:00, 12:45, 13:10, 17:55, 18:20

Repliche, con sigla italiana.

NEW DORAEMON dal 10 gennaio alle 20:00 e 20:30

WHAT A MESS SLUMP E ARALE – da lunedì a venerdì alle ore 6:30, 22:15 e 22:45. Il sabato alle 6:30 e 23:00.La domenica alle 23:00

YO-KAI WATCH da lunedì a venerdì alle 10:30, 10:55 e 21:55

sabato e domenica alle 10:25, 10:55; 18:20,18:45 . La programmazione termina domenica 8 gennaio.

SAILOR MOON CRYSTAL 2 stagione – prima tv ore 9:00, replica ore 17:30, replica successiva 21:50

novità! versione integrale, con sigla italiana





POKEMON – DIAMANTE E PERLA – da lunedì a venerdì a partire dalle ore 14:55, repliche con sigla italiana

YU-GI-OH! ARC-V – da lunedì a giovedì alle 15:25

Repliche, con sigla americana

POKEMON XYZ – I nuovi episodi ogni sabato mattina alle ore 9:10 e 9:35 e replicati la domenica mattina alle ore 7:50 e 8:15

con sigla italiana

SHIN-JEEG ROBOT D’ACCIAIO – un episodio settimanale il sabato alle ore 20:20

repliche

DALTANIOUS -un episodio settimanale il sabato alle ore 20:45, repliche

(nessun anime attualmente in onda)

DETECTIVE CONAN 11 stagione – tutti i giorni con orario molto variabile alle 22.50 e 23.15

repliche, con sigla italiana

Mattina

06:00 Belle e Sébastien. dal lunedì al venerdì sabato Keroro e domenica Tutor Hitman Reborn!

06:25 Keroro dal lunedì al venerdì domenica Tutor Hitman Reborn!

06:55 Getta Robot G 1^TV da lunedì al venerdì (sabato Keroro domenica Saint Seya the Lost Canvas SUB 1^TV)

07:20 Occhi di gatto.( sabato e domenica Ultimate Otaku Teacher (SUB)) – dal 19 gennaio dal lunedì al venerdì I cinque samurai

07:50 Assassination Classroom da lunedì al venerdì( sabato e domenica Ultimate Otaku Teacher (SUB)) – dal 6 gennaio dal lunedì al venerdì Ushio & Tora (SUB)

08:20 Mazinkaiser il sabato e la domenica Getta Robot G – dall’11 gennaio dal lunedì al venerdì Starzinger

08:45 lunedì Yatterman (SUB) 1^ TV – martedì Haikyuu 1^TV giovedì Godannar! – mercoledì Cheer Boys (SUB) 1^TV; venerdì Love Live! Sunshine!! (SUB) 1^TV sabato e domenica Getta Robot. G

09:15 Ultimate Otaku Teacher (SUB) (Getta Robot G il sabato, Gotriniton – Goshogun la domenica) – dal 17 gennaio dal lunedì al venerdì Shirobako (SUB)

09:40 Hello Spank.; sabato e domenica Gotriniton – Goshogun

10:10 Getta Robot G 1^TV dal lunedì al venerdì Gotriniton – Goshogun sabato e domenica. 10:40 Gotriniton – Goshogun da lunedì al venerdì il sabato Haikyuu (SUB) 1^ TV, la domenica Cheer Boys(SUB) 1^ TV – dal 16 gennaio dal lunedì al venerdì Toriton

11:05 Belle e Sébastien. – il sabato Haikyuu(SUB) 1^ TV, la domenica Love Live! Sunshine!! (SUB)

11:35 Keroro e Yatterman ( SUB)

12:00 lunedì Yatterman (SUB) 1^ TV – martedì Haikyuu 1^TV giovedì Godannar!; mercoledì Cheer Boys (SUB) 1^TV; venerdì Love Live! Sunshine!! (SUB) 1^TV ( sabato e domenica invece Belle e Sébastien.)

12:30 Hello Spank.( sabato e domenica invece Belle e Sébastien.)

Pomeriggio

13:00 Mazinkaiser (sabato Assassination Classroom , domenica Belle e Sébastien. ) – dall’11 gennaio dal lunedì al venerdì Starzinger

13:25 Occhi di gatto.(sabato Assassination Classroom e domenica Bakuretsu Hunter) – dal 19 gennaio dal lunedì al venerdì I cinque samurai

13:55 Assassination Classroom e Bakuretsu Hunter la domenica. – dal 6 gennaio dal lunedì al venerdì Ushio & Tora (SUB)

14:20 Getta Robot G 1^TV (sabato e domenica Occhi di gatto. )

14:50 Ultimate Otaku Teacher (SUB) da lunedì a venerdì (sabato e domenica Occhi di gatto. ) – dal 17 gennaio dal lunedì al venerdì Shirobako (SUB)

15:20 lunedì Yatterman (SUB) 1^ TV – martedì Haikyuu 1^TV giovedì Godannar!; mercoledì Cheer Boys (SUB) 1^TV; venerdì Love Live! Sunshine!! (SUB) 1^TV– sabato Occhi di gatto. , domenica Hello Spank.)

15:45 Gotriniton – Goshogun dal lunedì al venerdì( sabato e domenica Hello Spank.) – dal 16 gennaio dal lunedì al venerdì Toriton

16:15 Belle e Sébastien. ( sabato e domenica Hello Spank.)

16:40 Keroro da lunedì al sabato Tutor Hitman Reborn! domenica

17:10 Keroro da lunedì al sabato Tutor Hitman Reborn! domenica

17:40 Occhi di gatto. (sabato Keroro domenica Gotriniton – Goshogun) – dal 19 gennaio dal lunedì al venerdì I cinque samurai

18:05 Hello Spank. ( sabato e domenica Gotriniton – Goshogun)

18:35 Gotriniton – Goshogun – dal 16 gennaio dal lunedì al venerdì Toriton

19:00 Assassination Classroom (sabato e domenica Getta Robot G) – dal 6 gennaio dal lunedì al venerdì Ushio & Tora (SUB)

19:30 Ultimate Otaku Teacher (SUB) da lunedì a venerdì (sabato e domenica Getta Robot G) – dal 17 gennaio dal lunedì al venerdì Shirobako (SUB)

Sera

20:00 Belle e Sébastien.(sabato Mazinkaiser, e domenica Getta robot G)

20:25 dal lunedì al venerdì Getta Robot G 1^TV( sabato e domenica Mazinkaiser)

20:55 Occhi di gatto. ( sabato e domenica Mazinkaiser) – dal 19 gennaio dal lunedì al venerdì I cinque samurai

21:20 dal lunedì al venerdì Mazinkaiser – dall’11 gennaio dal lunedì al venerdì Starzinger

21:50 Ultimate Otaku Teacher (SUB) Area 88 (OAV sabato e domenica) – dal 17 gennaio dal lunedì al venerdì Shirobako (SUB)

22:20 Keroro dal lunedì al venerdì (sabato e domenica Haikyuu! 1^TV (SUB))

22:45 lunedì Haikyuu! 1^TV (SUB) , mercoledì Godannar! – martedì Cheer Boys (SUB); giovedì Love Live! Sunshine!! – 1^TV (SUB) –venerdì Yatterman ( sabato e domenica High school of the dead)

23:15 Hello Spank. ( sabato Gangsta e domenica Yatterman )

23:40 Assassination Classroom dal lunedì al venerdì( sabato Ultimate Otaku Teacher domenica Gangsta) – dal 6 gennaio dal lunedì al venerdì Ushio & Tora (SUB)

Notte –

00:10 Mazinkaiser ( domenica e lunedì Ultimate Otaku Teacher (SUB))

00:40 Getta Robot G 1^TV dal lunedì al venerdì ( domenica e lunedì Ultimate Otaku Teacher(SUB))

01:05 Gotriniton – Goshogun ( domenica Assassination Classroom e lunedì Bakuretsu Hunter) – dal 16 gennaio dal lunedì al venerdì Toriton)

01:35 Hello Spank. (domenica Assassination Classroom e lunedì Bakurestu Hunter)

02:00 Occhi di gatto. (domenica Assassination Classroom, lunedì Belle e Sébastien. ) – dal 19 gennaio dal lunedì al venerdì I cinque samurai

02:30 Belle e Sébastien.

03:00 Mazinkaiser ( domenica e lunedì Belle e Sébastien.) dall’11 gennaio dal lunedì al venerdì Starzinger

03:25 Ultimate Otaku Teacher (SUB) da lunedì a venerdì ( domenica Assassination Classroom 2, sabato Cheer Boys) – dal 17 gennaio dal lunedì al venerdì Shirobako (SUB)

03:55 Keroro dal lunedì al venerdì ( domenica Gangsta , lunedì Love Live! Sunshine!!)

04:20 Hello Spank. (domenica Yatterman , lunedì Occhi di gatto)

04:50 Getta robot G 1^TV( domenica e lunedì Occhi di gatto)

05:30 Occhi di gatto. – dal 19 gennaio dal lunedì al venerdì I cinque samurai

( nessun anime attualmente in onda)

YO-KAI WATCH – da lunedì al venerdì alle 7:25 sabato e domenica tre episodi 9:05 ,18:50 e 19:15

nuovi episodi

POKEMON X & Y –martedì a venerdì alle 6:20

( 18^ stagione) repliche, con sigla italiana