A cura di Beppe Black Red, in collaborazione con Gordy del sito amico AnimeClick.

Per le Taghette dei canali, si ringrazia MagnaManga e Cavatappi.

(nessun anime al cinema questo mese)

(nessun anime attualmente in onda)

L’APE MAIA – da lunedì a venerdì alle 06.35

Repliche, con sigla italiana.

NANA SUPERGIRL – da lunedì a venerdì alle 07.00

Repliche, con sigla italiana.

L’INCANTEVOLE CREAMY – da lunedì a venerdì alle 07.25

Repliche, con sigla italiana.

HEIDI – da lunedì a venerdì alle ore 07.50

Repliche, con sigla italiana.

I SEGRETI DELL’ISOLA MISTERIOSA – da lunedì a venerdì verso le 3:00 circa, con un numero variabile di episodi consecutivi

Repliche, con sigla italiana

DRAGON BALL SUPER – da lunedì a venerdì alle ore 14:35

I nuovi episodi in prima visione tv.

DETECTIVE CONAN – da lunedì a venerdì alle ore 16:40 con quattro episodi consegutivi

Repliche, con sigla italiana

LE NUOVE AVVENTURE DI LUPIN – da lunedì al venerdì alle ore, 15:30 e 15:55

Repliche, con sigla italiana

ONE PIECE – a partire dall’8 gennaio da lunedì al venerdì alle ore 16:25 e 16:50

repliche con sigla italiana

DORAEMON – da martedì a venerdì alle ore 6:30, sabato e domenica alle ore 8:50, 9:10, 13:20 le repliche dei vecchi episodi, mentre dal lunedì al venerdì, alle ore 7:05, 12:45 e 13:15 quelle del remake.

YO-KAI WATCH – da lunedì a venerdì alle ore 20:00 e sabato e domenica alle 7:50 e 8:20

Repliche, con sigla italiana

DRAGON BALL SUPER – sabato e domenica alle ore 21:40

Repliche.

(nessun anime attualmente in onda)

YU-GI-OH! ARC-V – da lunedì a venerdì alle ore 15.55

Novità!

BEYBLADE BURST – sabato alle ore 18:20 e domenica alle ore 18:40

Repliche.

POKEMON SOLE E LUNA – sabato e domenica alle ore 8:20

Repliche.

POKEMON NERO&BIANCO: AVVENTURE A UNIMA – da lunedì a venerdì alle ore 08.45

Novità!

(nessun anime attualmente in onda)

SERIE IN ARRIVO

Elenco completo delle serie in arrivo

Dal 19 gennaio dal lunedì al venerdì ore 18:05 Charlotte

Dal 19 gennaio ogni venerdì ore 22:45 Princess Principal (SUB) – 1^TV

Dal 26 gennaio dal lunedì al venerdì ore 19:30 Assassination Classroom (SUB)

Dal 31 gennaio dal lunedì al venerdì ore 20:25 ARIA

Dal 12 febbraio dal lunedì al venerdì ore 18:35 Rocky Joe 2

Dal 19 febbraio dal lunedì al venerdì ore 20:55 Borgman 2030

PALINSESTO

Mattina

06:00 Yattaman dal lunedì al venerdì sabato Mazinkaiser e domenica Tutor Hitman Reborn! – dal 26 gennaio da lunedì a venerdì Assassination Classroom (SUB)

06:25 DanMachi: Sword Oratoria (SUB) dal lunedì al venerdì domenica Tutor Hitman Reborn! – dal 10 gennaio da lunedì a venerdì Prince of Stride: Alternative (SUB) – dal 26 gennaio da lunedì a venerdì Assassination Classroom (SUB)

06:55 Il Conte di Montecristo da lunedì al venerdì (sabato DanMachi: Sword Oratoria domenica E’ sbagliato cercare di incontrare ragazze in un dungeon?) – dal 31 gennaio da lunedì a venerdì ARIA

07:20 .hack//SIGN ( sabato e domenica E’ sbagliato cercare di incontrare ragazze in un dungeon?)

07:50 Mazinga Z da lunedì al venerdì( sabato e domenica E’ sbagliato cercare di incontrare ragazze in un dungeon?)

08:20 Lamù la ragazza dello spazio il sabato e la domenica Il Conte di Montecristo

08:45 lunedì Gun Frontier – 1^TV; martedì Shin Jeeg Robot d’acciaio; mercoledì Cinderella Boy; giovedì Paranoia Agent – 1^TV; venerdì I Cavalieri dello Zodiaco: The Lost Canvas – 1^TV sabato e domenica Il Conte di Montecristo

09:15 lunedì Gun Frontier – 1^TV; martedì Shin Jeeg Robot d’acciaio; mercoledì Cinderella Boy; giovedì Paranoia Agent – 1^TV; venerdì I Cavalieri dello Zodiaco: The Lost Canvas – 1^TV (Il Conte di Montecristo il sabato, I Vampiriani – Vampiri vegetariani la domenica)

09:40 dal lunedì al venerdì Il Conte di Montecristo; sabato e domenica I Vampiriani – Vampiri vegetariani – dal 31 gennaio da lunedì a venerdì ARIA

10:10 Mazinga Z dal lunedì al venerdì I Vampiriani – Vampiri vegetariani sabato e domenica.

10:40 I Vampiriani – Vampiri vegetariani da lunedì al venerdì il sabato Aquarion Logos (SUB) – 1^TV, la domenica Rainbow Days (SUB) – 1^TV – dal 5 gennaio da lunedì a venerdì Kate & Julie – Dirty Pair

11:05 Yattaman. – il sabato Aquarion Logos (SUB) – 1^TV, la domenica Haikyu!! L’asso del volley 2 (SUB) – 1^TV dal 26 gennaio da lunedì a venerdì Assassination Classroom (SUB)

11:35 DanMachi: Sword Oratoria (SUB) (sabato e domenica Heavy Object ( SUB)1^TV) – dal 10 gennaio da lunedì a venerdì Prince of Stride: Alternative (SUB) – dal 26 gennaio da lunedì a venerdì Assassination Classroom (SUB)

12:00 lunedì Hina Logic from Luck & Logic (SUB) – 1^TV ; martedì Aquarion Logos (SUB) – 1^TV; mercoledì Rainbow Days (SUB) – 1^TV; giovedì Danganronpa The Animation (SUB) – 1^TV; venerdì Haikyu!! L’asso del volley 2 (SUB) – 1^TV; ( sabato e domenica invece Yattaman.)

12:30 Il grande sogno di Maya( sabato e domenica invece Yattaman.) – dal 19 gennaio da lunedì a venerdì Charlotte

Pomeriggio

13:00 Lamù la ragazza dello spazio (sabato Mazinga Z del mondo , domenica Yattaman. )

13:25 .hack//SIGN(sabato Mazinga Z del mondo e domenica Mazinga Z)

13:55 Mazinga Z

14:20 Il Conte di Montecristo (sabato e domenica .hack//SIGN. ) – dal 31 gennaio da lunedì a venerdì ARIA

14:50 DanMachi: Sword Oratoriada lunedì a venerdì (sabato e domenica .hack//SIGN. ) – dal 10 gennaio da lunedì a venerdì Prince of Stride: Alternative (SUB) – dal 26 gennaio da lunedì a venerdì Assassination Classroom (SUB)

15:20 lunedì Hina Logic from Luck & Logic (SUB) – 1^TV ; martedì Aquarion Logos (SUB) – 1^TV; mercoledì Rainbow Days (SUB) – 1^TV; giovedì Danganronpa The Animation (SUB) – 1^TV; venerdì Haikyu!! L’asso del volley 2 (SUB) – 1^TV;

15:45 I Vampiriani – Vampiri vegetariani dal lunedì al venerdì( sabato e domenica Il grande sogno di Maya) – dal 5 gennaio da lunedì a venerdì Kate & Julie – Dirty Pair

16:15 Yattaman ( sabato e domenica Il grande sogno di Maya)

16:40 lunedì Gun Frontier – 1^TV; martedì Shin Jeeg Robot d’acciaio; mercoledì Cinderella Boy; giovedì Paranoia Agent – 1^TV; venerdì I Cavalieri dello Zodiaco: The Lost Canvas – 1^TV

17:10 lunedì Gun Frontier – 1^TV; martedì Shin Jeeg Robot d’acciaio; mercoledì Cinderella Boy; giovedì Paranoia Agent – 1^TV; venerdì I Cavalieri dello Zodiaco: The Lost Canvas – 1^TV Tutor Hitman Reborn! domenica

17:40 .hack//SIGN (sabato Mazinkaiser domenica I Vampiriani – Vampiri vegetariani)

18:05 Il grande sogno di Maya ( sabato e domenica I Vampiriani – Vampiri vegetariani) – dal 19 gennaio da lunedì a venerdì Charlotte

18:35 I Vampiriani – Vampiri vegetariani – dal lunedì al venerdì – dal 5 gennaio da lunedì a venerdì Kate & Julie – Dirty Pair

19:00 Mazinga Z

19:30 DanMachi: Sword Oratoriada lunedì a venerdì (sabato e domenica Il Conte di Montecristo) – dal 10 gennaio da lunedì a venerdì Prince of Stride: Alternative (SUB) – dal 26 gennaio da lunedì a venerdì Assassination Classroom (SUB)

Sera

20:00 Yattaman (sabato Lamù la ragazza dello spazio, e domenica Il Conte di Montecristo)

20:25 Il Conte di Montecristo – dal 31 gennaio da lunedì a venerdì ARIA

20:55 .hack//SIGN ( sabato e domenica Lamù la ragazza dello spazio)

21:20 Lamù la ragazza dello spazio

21:50 lunedì Shin Jeeg Robot d’acciaio – martedì Cinderella Boy – mercoledì Paranoia Agent – 1^TV – giovedì I Cavalieri dello Zodiaco: The Lost Canvas – 1^TV – venerdì Gun Frontier – 1^TV

22:20 lunedì Shin Jeeg Robot d’acciaio – martedì Cinderella Boy – mercoledì Paranoia Agent – 1^TV – giovedì I Cavalieri dello Zodiaco: The Lost Canvas – 1^TV – venerdì Gun Frontier – 1^TV

22:45 lunedì Aquarion Logos (SUB) – 1^TV; martedì Rainbow Days (SUB) – 1^TV; mercoledì Danganronpa The Animation (SUB) – 1^TV; giovedì Haikyu!! L’asso del volley 2 (SUB) – 1^TV; venerdì Hina Logic from Luck & Logic (SUB) – 1^TV

23:15 Il grande sogno di Maya ( sabato Danganronpa The Animation (SUB) – 1^TV e domenica Hina Logic from Luck & Logic (SUB) – 1^TV ) – dal 19 gennaio da lunedì a venerdì Charlotte

23:40 Mazinga Z dal lunedì al venerdì( sabato DanMachi: Sword Oratoria domenica Danganronpa The Animation (SUB) – 1^TV)

Notte –

00:10 Lamù la ragazza dello spazio ( domenica e lunedì E’ sbagliato cercare di incontrare ragazze in un dungeon?)

00:40 Il Conte di Montecristo dal lunedì al venerdì ( domenica e lunedì E’ sbagliato cercare di incontrare ragazze in un dungeon?) – dal 31 gennaio da lunedì a venerdì ARIA

01:05 I Vampiriani – Vampiri vegetariani ( domenica Mazinga Z e lunedì Mazinga Z) – dal 5 gennaio da lunedì a venerdì Kate & Julie – Dirty Pair

01:35 Il grande sogno di Maya (domenica Mazinga Z e lunedì Mazinga Z) – dal 19 gennaio da lunedì a venerdì Charlotte

02:00 .hack//SIGN. (domenica Mazinga Z del mondo, lunedì Yattaman)

02:30 Yattaman

03:00 Lamù la ragazza dello spazio ( domenica e lunedì Yattaman)

03:25 lunedì Shin Jeeg Robot d’acciaio – martedì Cinderella Boy – mercoledì Paranoia Agent – 1^TV – giovedì I Cavalieri dello Zodiaco: The Lost Canvas – 1^TV – venerdì Gun Frontier – 1^TV

03:55 lunedì Shin Jeeg Robot d’acciaio – martedì Cinderella Boy – mercoledì Paranoia Agent – 1^TV – giovedì I Cavalieri dello Zodiaco: The Lost Canvas – 1^TV – venerdì Gun Frontier – 1^TV

04:20 Il grande sogno di Maya (domenica Heavy Object , lunedì .hack//SIGN)- dal 19 gennaio da lunedì a venerdì Charlotte

04:50 Il Conte di Montecristo ( domenica e lunedì .hack//SIGN) – dal 31 gennaio da lunedì a venerdì ARIA

05:30 .hack//SIGN

IL PAZZO MONDO DI GO NAGAI – sabato 6 gennaio e domenica 7 gennaio alle ore 21:20

YOKAI WATCH – Da lunedì a venerdì alle ore 13:40 e 14:00

Repliche.