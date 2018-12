Palinsesto TV e Cinema Anime – Dicembre 2018

A cura di Marichan e Bebbe Black Red, in collaborazione con Gordy del sito amico AnimeClick.

Per le Taghette dei canali, si ringrazia MagnaManga e Cavatappi.

Elenco di tutti gli Anime (e drama/fillm) che potete trovare al Cinema e in Tv. Viene realizzato un articolo nuovo ogni mese (home Palinsesti)

(nessun anime questo mese al cinema)

MEMOLE DOLCE MEMOLE – da lunedì a venerdì alle ore 7:00.

Repliche, con sigla italiana.

ANNA DAI CAPELLI ROSSI – da lunedì a venerdì alle ore 7:25.

Repliche.

HEIDI – da lunedì a venerdì alle ore 7:55.

Repliche.

LUPIN III – da lunedì a venerdì alle ore 4:00 con 3 episodi consecutivi.

Repliche.

LUPIN III – RITORNO ALLE ORIGINI – dal 15 dicembre alle ore 23:15 con 3 episodi consecutivi.

Novità in prima visione tv.

Attenzione: si è spostato sul canale 120 del digitale terrestre!

NARUTO SHIPPUDEN vecchi episodi – da lunedì al venerdì dalle ore 13.25 due episodi; repliche dalle 19.30

Repliche

DRAGON BALL Z (WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL) – da lunedì al venerdì dalle ore 14.20 due episodi, repliche dalle 20.20

Repliche

MY HERO ACADEMIA 2° stagione – ogni lunedì alle 21.20 (due episodi di seguito), replica il mercoledì alle 23.00 circa

Novità, con sigla italiana

NARUTO SHIPPUDEN nuovi episodi – il lunedì alle 22.05 (due episodi); replica il mercoledì alle 24.00 circa

Novità, con sigle originali

DORAEMON – da lunedì a venerdì alle ore 12.25, 12.55, 15.20 e 15.50. Sabato e domenica alle ore 7.50 e 8.20, 16.35, 16.55, 20.20 e 20.50.

DRAGON BALL SUPER – da lunedì a venerdì alle ore 22:50

Repliche, con sigle giapponesi

BEYBLADE BURST S2 – in 1° tv – Da lunedì al venerdì alle ore 23.20

Novità, con sigla italiana

CHE CAMPIONI HOLLY E BENJI – da lunedì al venerdì alle ore 23:45

Repliche

SAILOR MOON CRYSTAL – tutti i giorni alle ore 11.20

Repliche

POKEMON XY – da lunedì a venerdì alle ore 8:45.

Repliche.

YU-GI-OH! VRAINS – da lunedì 8 ottobre alle ore 15:45.

Repliche.

POKEMON SOLE E LUNA – Sabato alle ore 9:10 gli episodi della ventunesima stagione in prima visione tv (2 episodi consecutivi), in replica la domenica mattina alle ore 7:30.

Man-ga è il primo canale televisivo interamente dedicato all’animazione giapponese edito da Man-ga Tv in collaborazione con Yamatovideo. Tutti gli anime sono in versione integrale.

Programmazione completa qui: il palinsesto subisce de cambiamenti speciali nei weekend.

SERIE IN ARRIVO

Elenco completo delle serie in arrivo

Dal 6 dicembre dal lunedì al venerdì ore 19:30 In realtà io sono… (SUB)

Dal 10 dicembre ogni lunedì dalle 22:45 Ken il guerriero – le origini del mito: Regenesis (SUB) – 1^TV

Dal 17 dicembre ogni lunedì dalle 21:50 Burn-UP Excess

Dal 19 dicembre dal lunedì al venerdì ore 18:05 ARIA

Dal 25 dicembre dal lunedì al venerdì ore 19:30 élDlive (SUB)

Dal 26 dicembre dal lunedì al venerdì ore 19:00 Yu Yu Hakusho

Dal 27 dicembre dal lunedì al venerdì ore 21:20 Planet Robot Danguard ACE

PALINSESTO

Ore 06:00 – Lamù la ragazza dello spazio

Ore 06:25 – Heavy Object (SUB) – dal 6 dicembre In realtà io sono… (SUB) – dal 25 dicembre élDlive (SUB)

Ore 06:55 – Il fantastico mondo di Paul

Ore 07:20 – Starzinger

Ore 07:50 – UFO Diapolon – Guerriero spaziale – dal 26 dicembre Yu Yu Hakusho

Ore 08:20 – UFO Robot Goldrake (versione ridoppiata senza censure) – dal 27 dicembre Planet Robot Danguard ACE

Ore 08:45 – lunedì Love Hina; martedì Ken: la leggenda di Raoul il dominatore del cielo – dal 17 dicembre Burn-UP Excess; mercoledì I cavalieri dello zodiaco: The Lost Canvas; giovedì Lamù la ragazza dello spazio OAV; venerdì Sengoku Basara – Samurai Kings 2

Ore 09:15 – lunedì Love Hina; martedì Ken: la leggenda di Raoul il dominatore del cielo – dal 17 dicembre Burn-UP Excess; mercoledì I cavalieri dello zodiaco: The Lost Canvas; giovedì Lamù la ragazza dello spazio OAV; venerdì Sengoku Basara – Samurai Kings 2

Ore 09:40 – Il fantastico mondo di Paul

Ore 10:10 – UFO Diapolon – Guerriero spaziale – dal 26 dicembre Yu Yu Hakusho

Ore 10:40 – Yattaman

Ore 11:05 – Lamù la ragazza dello spazio

Ore 11:35 – Heavy Object (SUB) – dal 6 dicembre In realtà io sono… (SUB) – dal 25 dicembre élDlive (SUB)

Ore 12:00 – lunedì Danganronpa 3 (SUB); martedì Haikyu! L’asso del volley 3 (SUB) – dal 10 dicembre Ken il guerriero – le origini del mito: Regenesis (SUB) – 1^TV; mercoledì Cells at Work! – Lavori in corpo (SUB) – 1^TV; giovedì Overlord II (SUB); venerdì Kyshan Sins (SUB)

Ore 12:30 – Gun Frontier – dal 19 dicembre Aria

Ore 13:00 – UFO Robot Goldrake (versione ridoppiata senza censure) – dal 27 dicembre Planet Robot Danguard ACE

Ore 13:25 – Starzinger

Ore 13:55 – UFO Diapolon – Guerriero spaziale – dal 26 dicembre Yu Yu Hakusho

Ore 14:20 – Il fantastico mondo di Paul

Ore 14:50 – Heavy Object (SUB) – dal 6 dicembre In realtà io sono… (SUB) – dal 25 dicembre élDlive (SUB)

Ore 15:20 – lunedì Danganronpa 3 (SUB); martedì Haikyu! L’asso del volley 3 (SUB) – dal 10 dicembre Ken il guerriero – le origini del mito: Regenesis (SUB) – 1^TV; mercoledì Cells at Work! – Lavori in corpo (SUB) – 1^TV; giovedì Overlord II (SUB); venerdì Kyshan Sins (SUB)

Ore 15:45 – Yattaman

Ore 16:15 – Lamù la ragazza dello spazio

Ore 16:40 – lunedì Love Hina; martedì Ken: la leggenda di Raoul il dominatore del cielo – dal 17 dicembre Burn-UP Excess; mercoledì I cavalieri dello zodiaco: The Lost Canvas; giovedì Lamù la ragazza dello spazio OAV; venerdì Sengoku Basara – Samurai Kings 2

Ore 17:10 – lunedì Love Hina; martedì Ken: la leggenda di Raoul il dominatore del cielo – dal 17 dicembre Burn-UP Excess; mercoledì I cavalieri dello zodiaco: The Lost Canvas; giovedì Lamù la ragazza dello spazio OAV; venerdì Sengoku Basara – Samurai Kings 2

Ore 17:40 – Starzinger

Ore 18:05 – Gun Frontier – dal 19 dicembre Aria

Ore 18:35 – Yattaman

Ore 19:00 – UFO Diapolon – Guerriero spaziale – dal 26 dicembre Yu Yu Hakusho

Ore 19:30 – Heavy Object (SUB) – dal 6 dicembre In realtà io sono… (SUB) – dal 25 dicembre élDlive (SUB)

Ore 20:00 – Lamù la ragazza dello spazio

Ore 20:25 – Il fantastico mondo di Paul

Ore 20:55 – Starzinger

Ore 21:20 – UFO Robot Goldrake (versione ridoppiata senza censure) – dal 27 dicembre Planet Robot Danguard ACE

Ore 21:50 – lunedì Ken: la leggenda di Raoul il dominatore del cielo – dal 17 dicembre Burn-UP Excess – martedì I cavalieri dello zodiaco: The Lost Canvas – mercoledì Lamù la ragazza dello spazio OAV – giovedì Sengoku Basara – Samurai Kings 2 – venerdì Love Hina

Ore 22:20 – lunedì Ken: la leggenda di Raoul il dominatore del cielo – dal 17 dicembre Burn-UP Excess – martedì I cavalieri dello zodiaco: The Lost Canvas – mercoledì Lamù la ragazza dello spazio OAV – giovedì Sengoku Basara – Samurai Kings 2 – venerdì Love Hina

Ore 22:45 – lunedì Haikyu! L’asso del volley 3 (SUB) – dal 10 dicembre Ken il guerriero – le origini del mito: Regenesis (SUB) – 1^TV; martedì Cells at Work! – Lavori in corpo (SUB) – 1^TV; mercoledì Overlord II (SUB); giovedì Kyshan Sins (SUB); venerdì Danganronpa 3 (SUB)

Ore 23:15 – Gun Frontier – dal 19 dicembre Aria

Ore 23:40 – UFO Diapolon – Guerriero spaziale – dal 26 dicembre Yu Yu Hakusho

Ore 00:10 – UFO Robot Goldrake (versione ridoppiata senza censure) – dal 27 dicembre Planet Robot Danguard ACE

Ore 00:40 – Il fantastico mondo di Paul

Ore 01:05 – Yattaman

Ore 01:35 – Heavy Object (SUB) – dal 6 dicembre In realtà io sono… (SUB) – dal 25 dicembre élDlive (SUB)

Ore 02:00 – Starzinger

Ore 02:30 – Lamù la ragazza dello spazio

Ore 03:00 – UFO Robot Goldrake (versione ridoppiata senza censure) – dal 27 dicembre Planet Robot Danguard ACE

Ore 03:25 – lunedì Ken: la leggenda di Raoul il dominatore del cielo – dal 17 dicembre Burn-UP Excess – martedì I cavalieri dello zodiaco: The Lost Canvas – mercoledì Lamù la ragazza dello spazio OAV – giovedì Sengoku Basara – Samurai Kings 2 – venerdì Love Hina

Ore 03:55 – lunedì Ken: la leggenda di Raoul il dominatore del cielo – dal 17 dicembre Burn-UP Excess – martedì I cavalieri dello zodiaco: The Lost Canvas – mercoledì Lamù la ragazza dello spazio OAV – giovedì Sengoku Basara – Samurai Kings 2 – venerdì Love Hina

Ore 04:20 – Gun Frontier – dal 19 dicembre Aria

Ore 04:50 – Il fantastico mondo di Paul

Ore 05:30 – Starzinger

DRAGON BALL SUPER – tutti i giorni alle 22:00.

Repliche