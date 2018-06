A cura di Marichan, in collaborazione con Gordy del sito amico AnimeClick.

Per le Taghette dei canali, si ringrazia MagnaManga e Cavatappi.

Elenco di tutti gli Anime (e drama/fillm) che potete trovare al Cinema e in Tv. Viene realizzato un articolo nuovo ogni mese (home Palinsesti)

MARY E IL FIORE DELLA STREGA

Al cinema dal 14 al 20 Giugno

L’ISOLA DELLA PICCOLA FLO – da lunedì a venerdì alle ore 7:05 e 7:35

Repliche, con sigla italiana.

MILA E SHIRO DUE CUORI NELLA PALLAVOLO – da lunedì a venerdì alle ore 08.10

Repliche, con sigla italiana.

IL SEGRETO DELLA SABBIA – da lunedì a venerdì verso le ore 3:00 con un numero variabile di episodi. Termina il 4 giugno

Repliche.

DETECTIVE CONAN – a partire dal 5 giugno da lunedì a venerdì verso le ore 3:00 con un numero variabile di episodi.

Repliche.

LUPIN III – L’UNIONE FA LA FORZA – sabato 2 giugno alle ore 00:15

Replica.

ATTENZIONE: il canale è in chiusura

ONE PIECE – da lunedì al venerdì alle ore 12:40 e 13:05

Repliche. Sigla italiana

DORAEMON NEW – sabato alle ore 7:00 e 7:25 gli episodi della serie tv del 2005. Da lunedì a venerdì alle ore 8:15, 17:15 e 17:40 e il sabato alle ore 17:15 e 17:40 della vecchia serie.

YO-KAI WATCH – sabato e domenica anche alle ore 7:55 e 8:20

Repliche, con sigla italiana

DRAGON BALL SUPER – da lunedì a venerdì alle ore 22:05

Repliche, con sigle giapponesi

FAIRY TAIL – tutti i giorni alle ore 22:45 e 23:10

Repliche.

INAZUMA ELEVEN GO – tutti i giorni alle ore 6:30

Repliche.

INAZUMA ELEVEN GO GALAXY – tutti i giorni alle ore 12:55 e 13:20

Repliche.

SAILOR MOON CRYSTAL – a partire dal 6 giugno dal lunedì al venerdì alle ore 16:40

Repliche.

YU-GI-OH! ARC-V – da lunedì a venerdì alle ore 15:50

Repliche.

CARDFIGHT!! VANGUARD – sabato alle ore 22:00 e domenica alle ore 21:35

Repliche.

POKEMON SOLE E LUNA sabato alle ore 8:45 con 3 episodi consecutivi e domenica, sempre alle ore 8:45 con 2 episodi consecutivi

Repliche.

POKEMON XY – da lunedì a venerdì alle ore 8.30

Repliche.

Man-ga è il primo canale televisivo interamente dedicato all’animazione giapponese edito da Man-ga Tv in collaborazione con Yamatovideo. Tutti gli anime sono in versione integrale.

Programmazione completa qui: il palinsesto subisce de cambiamenti speciali nei weekend.

SERIE IN ARRIVO

Elenco completo delle serie in arrivo

Dal 6 giugno dal lunedì al venerdì ore 20:25 Hilary

Dal 6 giugno dal lunedì al venerdì ore 0:40 La leggenda di Hikari

Dal 12 giugno dal lunedì al venerdì ore 18:35 Nadia e il mistero della Pietra Azzurra

Dal 12 giugno dal lunedì al venerdì ore 19:30 Aquarion Logos (SUB)

Dal 18 giugno dal lunedì al venerdì ore 18:05 Carletto, il principe dei mostri

Dal 19 giugno ogni martedì ore 21:50 I Cavalieri dello Zodiaco: The Lost Canvas

Dal 25 giugno dal lunedì al venerdì ore 20:55 Paranoia Agent

PALINSESTO

Ore 06:00 – Lamù la ragazza dello spazio

Ore 06:25 – Haikyu!! L’asso del volley (SUB) – dal 12 giugno Aquarion Logos (SUB)

Ore 06:55 – Highschool of the Dead – dal 6 giugno Hilary

Ore 07:20 – Cinderella Boy – dal 25 giugno Paranoia Agent

Ore 07:50 – UFO Robot Goldrake – Doppiaggio storico

Ore 08:20 – General Daimos

Ore 08:45 – lunedì Beelzebub; martedì Devil Lady; mercoledì Sengoku Basara – Samurai Kings dal 20 giugno I cavalieri dello zodiaco: The Lost Canvas; giovedì Magic Kaito 1412; venerdì Alpen Rose

Ore 09:15 – lunedì Beelzebub; martedì Devil Lady; mercoledì Sengoku Basara – Samurai Kings dal 20 giugno I cavalieri dello zodiaco: The Lost Canvas; giovedì Magic Kaito 1412; venerdì Alpen Rose

Ore 09:40 – Highschool of the Dead – dal 6 giugno Hilary

Ore 10:10 – UFO Robot Goldrake – Doppiaggio storico

Ore 10:40 – Il Tulipano Nero e la Stella della Senna – dal 12 giugno Nadia e il mistero della pietra azzurra

Ore 11:05 – Lamù la ragazza dello spazio

Ore 11:35 – Haikyu!! L’asso del volley (SUB) – dal 12 giugno Aquarion Logos (SUB)

Ore 12:00 – lunedì L’epopea del cavaliere ripetente (SUB) – 1^TV; martedì Knight’s & Magic (SUB); mercoledì Love and Lies (SUB);giovedì Gangsta (SUB); venerdì Cardcaptor Sakura: Clear Card (SUB) – 1^TV

Ore 12:30 – Kate & Julie – Dirty Pair – dal 18 giugno Carletto, il principe dei mostri

Ore 13:00 – General Daimos

Ore 13:25 – Cinderella Boy – dal 25 giugno Paranoia Agent

Ore 13:55 – UFO Robot Goldrake – Doppiaggio storico

Ore 14:20 – Highschool of the Dead – dal 6 giugno Hilary

Ore 14:50 – Haikyu!! L’asso del volley (SUB) – dal 12 giugno Aquarion Logos (SUB)

Ore 15:20 – lunedì L’epopea del cavaliere ripetente (SUB) – 1^TV; martedì Knight’s & Magic (SUB); mercoledì Love and Lies (SUB); giovedì Gangsta (SUB); venerdì Cardcaptor Sakura: Clear Card (SUB) – 1^TV

Ore 15:45 – Il Tulipano Nero e la Stella della Senna – dal 12 giugno Nadia e il mistero della pietra azzurra

Ore 16:15 – Lamù la ragazza dello spazio

Ore 16:40 – lunedì Beelzebub; martedì Devil Lady; mercoledì Sengoku Basara – Samurai Kings dal 20 giugno I cavalieri dello zodiaco: The Lost Canvas; giovedì Magic Kaito 1412; venerdì Alpen Rose

Ore 17:10 – lunedì Beelzebub; martedì Devil Lady; mercoledì Sengoku Basara – Samurai Kings dal 20 giugno I cavalieri dello zodiaco: The Lost Canvas; giovedì Magic Kaito 1412; venerdì Alpen Rose

Ore 17:40 – Cinderella Boy – dal 25 giugno Paranoia Agent

Ore 18:05 – Kate & Julie – Dirty Pair – dal 18 giugno Carletto, il principe dei mostri

Ore 18:35 – Il Tulipano Nero e la Stella della Senna – dal 12 giugno Nadia e il mistero della pietra azzurra

Ore 19:00 – UFO Robot Goldrake – Doppiaggio storico

Ore 19:30 – Haikyu!! L’asso del volley (SUB) – dal 12 giugno Aquarion Logos (SUB)

Ore 20:00 – Lamù la ragazza dello spazio

Ore 20:25 – Highschool of the Dead – dal 6 giugno Hilary

Ore 20:55 – Cinderella Boy – dal 25 giugno Paranoia Agent

Ore 21:20 – General Daimos

Ore 21:50 – lunedì Devil Lady – martedì Sengoku Basara – Samurai Kings – dal 19 giugno I cavalieri dello zodiaco: The Lost Canvas – mercoledì Magic Kaito 1412 – giovedì Alpen Rose – venerdì Beelzebub

Ore 22:20 – lunedì Devil Lady – martedì Sengoku Basara – Samurai Kings – dal 19 giugno I cavalieri dello zodiaco: The Lost Canvas – mercoledì Magic Kaito 1412 – giovedì Alpen Rose – venerdì Beelzebub

Ore 22:45 – lunedì Knight’s & Magic (SUB); martedì Love and Lies (SUB); mercoledì Gangsta (SUB); giovedì Cardcaptor Sakura: Clear Card (SUB) – 1^TV; venerdì L’epopea del cavaliere ripetente (SUB) – 1^TV

Ore 23:15 – Kate & Julie – Dirty Pair – dal 18 giugno Carletto, il principe dei mostri

Ore 23:40 – UFO Robot Goldrake – Doppiaggio storico

Ore 00:10 – General Daimos

Ore 00:40 – Highschool of the Dead – dal 6 giugno Hilary

Ore 01:05 – Il Tulipano Nero e la Stella della Senna – dal 12 giugno Nadia e il mistero della pietra azzurra

Ore 01:35 – Haikyu!! L’asso del volley (SUB) – dal 12 giugno Aquarion Logos (SUB)

Ore 02:00 – Cinderella Boy – dal 25 giugno Paranoia Agent

Ore 02:30 – Lamù la ragazza dello spazio

Ore 03:00 – General Daimos

Ore 03:25 – lunedì Devil Lady – martedì Sengoku Basara – Samurai Kings – dal 19 giugno I cavalieri dello zodiaco: The Lost Canvas – mercoledì Magic Kaito 1412 – giovedì Alpen Rose – venerdì Beelzebub

Ore 03:55 – lunedì Devil Lady – martedì Sengoku Basara – Samurai Kings – dal 19 giugno I cavalieri dello zodiaco: The Lost Canvas – mercoledì Magic Kaito 1412 – giovedì Alpen Rose – venerdì Beelzebub

Ore 04:20 – Kate & Julie – Dirty Pair – dal 18 giugno Carletto, il principe dei mostri

Ore 04:50 – Highschool of the Dead – dal 6 giugno Hilary

Ore 05:30 – Cinderella Boy – dal 25 giugno Paranoia Agent

UNA TOMBA PER LE LUCCIOLE – sabato 2 giugno alle ore 21:20

GOTRINITON IL FILM: THE TIME E’TRANGER – domenica 3 giugno alle ore 21:20

YOKAI WATCH – tutti i giorni alle 17:00. Termina domenica 3 giugno.

Repliche