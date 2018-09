A cura di Marichan, in collaborazione con Gordy del sito amico AnimeClick.

Per le Taghette dei canali, si ringrazia MagnaManga e Cavatappi.

Elenco di tutti gli Anime (e drama/fillm) che potete trovare al Cinema e in Tv. Viene realizzato un articolo nuovo ogni mese (home Palinsesti)

HELLO SPANK – da lunedì a venerdì alle 8.00

Repliche, con sigla italiana.

POLLYANNA – da lunedì a venerdì alle 8.30

Repliche, con sigla italiana.

KISS ME LICIA – da lunedì a venerdì alle 9.00

Repliche, con sigla italiana.

Attenzione: si è spostato sul canale 120 del digitale terrestre!

NARUTO SHIPPUDEN 2° stagione – da lunedì al venerdì dalle ore 11:20 due episodi, repliche dalle 19.30

Repliche

DRAGON BALL Z – da lunedì al venerdì dalle ore 12.10 due episodi, repliche dalle 20.20

Repliche

DORAEMON – da lunedì a venerdì alle ore 8:15, 8:45 16:10 e 16:50 e il sabato alle ore 19:50, 20:25 e 20:50 quelli della vecchia serie.

DRAGON BALL SUPER – da lunedì a venerdì alle ore 22:50

Repliche, con sigle giapponesi

INAZUMA ELEVEN GO GALAXY – tutti i giorni alle ore 6.30

Repliche.

POKEMON XYZ – da lunedì a venerdì alle 7.50

repliche

YU-GI-OH! ZEXAL – da lunedì a venerdì alle ore 15:10

Repliche.

POKEMON LE ORIGINI – lunedì 3 settembre dalle 20.20 in poi

oav, repliche

Man-ga è il primo canale televisivo interamente dedicato all’animazione giapponese edito da Man-ga Tv in collaborazione con Yamatovideo. Tutti gli anime sono in versione integrale.

Programmazione completa qui: il palinsesto subisce de cambiamenti speciali nei weekend.

Attenzione: a partire dal 4 giugno il canale si è spostato sul canale sky 133!

SERIE IN ARRIVO

Elenco completo delle serie in arrivo

Dal 3 settembre dal lunedì al venerdì ore 20:55 Change!! Shin Getter Robot – L’ultimo giorno del mondo

Dal 5 settembre ogni mercoledì ore 21:50 Devil May Cry

Dal 7 settembre dal lunedì al venerdì ore 19:00 Daikengo, il guardiano dello spazio

Dal 7 settembre ogni venerdì ore 21:50 Love Hina

Dal 14 settembre dal lunedì al venerdì ore 21:20 UFO Robot Goldrake (versione ridoppiata senza censure)

Dal 17 settembre ogni lunedì ore 21:50 Ken: la leggenda di Raoul il dominatore del cielo

Dal 26 settembre dal lunedì al venerdì ore 20:55 Capitan Harlock SSX – Rotta verso l’infinito

PALINSESTO

DRAGON BALL SUPER – tutti i giorni alle 22:00.

Repliche