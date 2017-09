6: Episodio davvero importante reso splendidamente. Il preside è stato reso perfettamente nel manga, e la parte del test è stata fatta davvero bene, volendo anche meglio di come era nel manga. E come al solito l’anime sa rendere benissimo i momenti in cui Korosensei deve far paura. L’inizio per ora è davvero buono, speriamo che l’anime non si perda per strada andando più avanti…

7: Ecco una delle parti migliori del manga che viene adattata ancora una volta splendidamente! Per quanto si risenta un po’ dei leggeri tagli necessari da manga ad anime, il prodotto non perde affatto la sua qualità, ed anzi, in questo formato se possibile è addirittura più piacevole. Vediamo se sapranno continuare bene con questa parte!

8: Davvero un episodio ben fatto e fedele al manga. Sia la parte di Red Eye che quella della notte nella pensione sono state adattate egregiamente, e l’aver riunito quest’ultima parte della gita in un unico episodio ha contribuito ha rendere il tutto più piacevole senza spezzare la narrazione. Ed i due pezzi finali tra Karasuma e Korosensei e poi solo con Karasuma che parla con i monitor sono davvero dei gioielli! E la parte che arriva adesso sarà davvero interessante…

9: Episodio davvero bellissimo e davvero ben fatto! Ritsu è stata resa davvero bene in entrambe le sue “fasi”, inoltre come al solito questo anime sa rendere davvero bene la storia! Korosensei continua a comportarsi a modo suo, ma specie dopo la chiacchierata con Karasuma nello scorso episodio, cosa dobbiamo aspettarci da lui? Perché fa tutto questo e cosa nasconde? E riusciano gli studenti ad ucciderlo ora che hanno un nuovo potente alleato? Speriamo di avere una risposta a queste domande il prima possibile!

10: Ennesimo episodio davvero bellissimo ed ancora una volta ben fatto, finora questo anime sta andando alla grande! La prima parte dell’episodio è stata bella perché si è focalizzata su Bitch-sensei ed il tentato assassinio congiunto di Karasuma è stato davvero un bel pezzo. Altrettanta bella è stata la seconda parte, più breve, più tranquilla, che però ha puntato di più sui sentimenti come accade ogni tanto per far pentire ai ragazzi di dover uccidere Koro Sensei. E la parte finale preannuncia futuri eventi davvero eccezionali, chissà cosa accadrà!

11: Wow, che episodio! E’ arrivato il fratello di Korosensei, e come c’era da aspettarsi, è un mostro come lui, terribilmente simile a lui! Lui ed il suo enigmatico tutore Shiro sono entrati in scena portandosi appresso tante domande, delle quali nemmeno Korosensei stesso conosce tutte le risposte, e quelle che sa ovviamente non le rivela. Comunque lo scontro è stato davvero bello e molto shockante, vedere qualcuno tenere testa a Korosensei non è roba di tutti i giorni…ma come al solito il nostro poliposo amico è riuscito a spuntarla a modo suo, ed è addirittura riuscito a motivare gli studenti come non mai! La storia sta entrando nel clou!

12: Bell’episodio e partita davvero bella nonché bizzarra, sempre in tema con l’anime. Fa piacere quando ripescano personaggi come Sugino che non sempre ha possibilità di risaltare in situazioni normali. Il confronto tra le due squadre di baseball, e nello specifico tra Korosensei ed il Preside è stato davvero emozionante, il primo con i suoi metodi strampalati, il secondo con i suoi metodi inquietanti, ma tutto sommato, come dice anche Karasuma, sono piuttosto simili, e finora sono 1 ad 1, vedere come finirà il confronto tra di loro sarà davvero interessante… La partita poi è stata particolarmente bella perché gli studenti giocavano….beh, per uccidere, diciamo, ed hanno avuto la meglio su giocatori gran lunga migliori di loro, ma senza esagerare e senza essere cattivi o sbruffoni, semplicemente sfruttando le loro abilità, nonostante sono “perdenti”, e questo è forse uno dei più grandi insegnamenti di quest’anime.

13: Episodio davvero molto bello, ogni tanto introdurre personaggi che durano un solo episodio giova molto, specie se sono così memorabili (stavolta in senso negativo ovviamente). Un episodio su Karasuma ci voleva proprio così da approfondire un po’ meglio questo personaggio che si comporta sempre in maniera fredda e professionale ma alla fine risulta essere un ottimo professore, nonostante non sia il suo mestiere, ed arriva addirittura a godersi l’ambiente e la sua posizione, nonostante sia lì in missione. Il confronto tra i due professori di educazione fisica è stato molto stimolante nonché rivelatore in tanti sensi, e Nagisa diventa sempre più un mostro di bravura, non a caso è lui il protagonista….(o lo è Korosensei…? Voi che dite?)

14: Ancora un altro episodio particolarmente bello, ci voleva un approfondimento sul bulletto della classe che dal primo episodio è stato snobbato quasi del tutto, e con questo episodio viene rivalutato e risollevato davvero egregiamente, specie perché viene inserito in una situazione molto seria dalla quale Korosensei riesce ad uscire solo grazie all’intelligenza di Karma ed all’aiuto di tutta la classe. E quel messaggio finale riguardo la vera più grande debolezza di Korosensei fa presagire cose davvero serie nel prossimo futuro….ovviamente non è difficile capire qual’è questa sua debolezza, no?

15: Episodio davvero molto bello dove non solo vengono introdotti nuovi personaggi principali, primo fra tutti il figlio del nostro caro preside che si rivela essere un personaggio davvero particolare e da tenere d’occhio, nonchè con macchie di follia deviata come suo padre, ma la parte più importante dell’episodio è la preparazione ai test, il significato dietro di essi con la scommessa con la classe A e soprattutto l’accordo preso con Korosensei che sicuramente risulterà di grande importanza. Questi test non solo saranno più difficili dei precedenti, ma anche a livello di storia avranno sicuramente ancora più peso e c’è molto altro in ballo…vediamo come se la caveranno!

16: Ancora una volta dei test scolastici vengono resi in modo davvero originale ed interessante, e la classe E finalmente ha modo di mettere in pratica gli insegnamenti di Korosensei, infatti la nostra classe cosiddetta End non solo riesce a battere la classe A con conseguente umiliazione di Asano di fronte a suo padre (da cui sicuramente scaturirà qualcosa di grosso), ma riesce anche a superare in intelligenza Korosensei, ottenendo una doppia vittoria con l’arrivo dell’estate segnata da una nuova presa di coscienza di tutti i ragazzi, oramai più bravi e sicuri nelle loro abilità. Da considerare è anche Karma che in questo episodio ci mostra un lato di sé che finora aveva tenuto nascosto, forse anche lui parteciperà più attivamente alle attività della classe d’ora in poi? Se ci sono riusciti i 4 bulletti, perché non lui? Con un sacco di insegnamenti e valori sempre resi in un modo tutto particolare, inizia l’estate per i nostri cari studenti della classe E! Riusciranno ad uccidere finalmente il loro obiettivo…?!

17: Un altro episodio bello, prima in preparazione dell’isola offrendoci una simpatica scena in cui emergono i talenti ed i caratteri di alcuni ragazzi che solitamente hanno poco spazio, e poi c’è un’ultima fase di addestramento prima dell’isola che presenta caratteri simili al pezzo precedente nel bosco, qui però viene nominato un misterioso personaggio che potrebbe fare la sua comparsa da un momento all’altro…e finalmente si arriva sull’isola, dove dopo molte preparazioni miste a divertimenti, si giunge al momento cruciale. Come andranno le cose, ora che tutti sono così motivati…?

18: Davvero un episodio strepitoso e pieno di colpi di scena. La strategia è stata fantastica e portata a termine in maniera impeccabile, partendo dal magnifico video iniziale, peccato che Korosensei fosse ancora un passo davanti a tutti rivelando una sua ultima incredibile seppur bizzarra carta da giocare. Ed ecco però che improvvisamente compare una terza persona interessata ad uccidere Korosensei, e per farlo usa uno sporco trucco che coinvolge gli studenti, che, più motivati che mai, si apprestano a risolvere la situazione. Riusciranno a mettere in pratica le loro doti in una missione che non sia uccidere Korosensei…?

19: Episodio davvero ricco di azione, mai questo anime è stato serio come adesso dato che c’è un vero nemico da fronteggiare. All’inizio sono i professori a dare una dimostrazione delle loro abilità, ma adesso toccherà ai loro studenti entrare in azione, anche se già fin da adesso si rivelano molto motivati. Gli avversari che gli attendono si presentano come temibili nonché molto bizzarri, riusciranno i nostri intrepidi studenti a farcela senza l’aiuto del loro Korosensei? Tutte le abilità apprese finora dovranno essere messe in pratica in questo momento!

20: Ecco che Karma ci offre davvero una bella lotta, ricordando a tutti le sue abilità da sempre eccezionali, che comunque sono migliorate col tempo, ma lasciando comunque un po’ del suo cattivo carattere. E segue poi un pezzo apparentemente tranquillo e superfluo che si rivela invece essere davvero interessante e ricco di significato, nonché di inaspettati temi forti. E finalmente entra in scena l’ultimo assassino folle fissato con la sua pistola, vediamo come andranno le cose…

21: Lo scontro con armi da fuoco è stato davvero bello e non si è ridotto ad un banale scambio di fuoco, infatti è Korosensei a dirigere il tutto sempre a modo suo, finendo col dimostrare ancora una volta la conoscenza dei suoi studenti e come riesca sempre a far valere i talenti di ognuno facendoli cooperare con gli altri. La fine dell’episodio invece tende molto più sul serio e macabro e gli ultimi minuti in particolare sono davvero shockanti, facendo presagire un finale inaspettato e sicuramente interessante, vediamo come andrà!

22: Episodio finale davvero strepitoso, quando questa serie sfiora temi seri sa davvero il fatto suo, eppure mantiene sempre la sua aura di spensieratezza nonostante tutto. Lo scontro finale tra Nagisa e Takaoka è stato davvero bello specie per la tecnica segreta di Nagisa che tutti stavamo aspettando. La parte finale è stata molto spensierata e tranquilla e si è tornati alla situazione iniziale, dopotutto 22 episodi non bastano per concludere la serie che è ancora in corso, che per quanto riguarda la parte animata finora è stata davvero bella nonché molto originale ed unica e c’è da sperare che decidano di fare una seconda stagione non appena avranno abbastanza materiale manga su cui poter lavorare.