SCHEDA

Titolo originale: Bleach Movie 2: The Diamond Dust Rebellion – Mou Hitotsu no Hyourinmaru – (劇場版 BLEACH The DiamondDust Rebellion もう一つの氷輪丸)

Titolo internazionale: Bleach Movie 2: The Diamond Dust Rebellion

Genere: film di animazione – shounen – azione, combattimento, fantasy, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 95 minuti

Anno di uscita in Giappone: 22 dicembre 2007

Tratto: dal manga “Bleach” di Tite Kubo, e relativo alla serie tv “Bleach“.

Regista: Noriyuki Abe

Character design: Masashi Kudo

Musiche: Shiro Sagisu

Studio di animazione: Pierrot

Titolo in Italia: Bleach: The Diamond Dust Rebellion

Anno di pubblicazione in Italia: 24 agosto 2011

Edizione italiana: edito dalla KAZE, il film è disponibile sia in Dvd che in Blu ray

Reperibilità: in visione gratuita su VVVVID (sottotitolato e doppiato)

Sigle:

sigla finale

“Hikaru no Rock” by Sambomaster

TRAMA

La storia si concentra su Toshiro Hitsugaya, il quale era stato dato in affidamento la protezione del Sigillo del Re, un oggetto dall’immenso potere che successivamente viene rubato.

Hitsugaya sparisce misteriosamente e viene reputato complice del ladro e traditore della Soul Socety. Riusciranno Ichigo e gli altri shinigami a scoprire la verità su Hitsugaya?

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Personaggio – Doppiatore giapponese – Doppiatore italiano

Ichigo Kurosaki – Masakazu Morita Ruggero Andreozzi

Rukia Kuchiki – Fumiko Orikasa – Tania De Domenico

Renji Abarai – Kentarō Itō – Maurizio Merluzzo

Tōshirō Hitsugaya – Romi Paku – Stefano Pozzi

Byakuya Kuchiki – Ryōtarō Okiayu – Patrizio Prata

Mayuri Kurotsuchi – Ryūsei Nakao – Riccardo Rovatti

Isshin Kurosaki – Toshiyuki Morikawa – Riccardo Rovatti

Jūshirō Ukitake – Hideo Ishikawa – Paolo Sesana

Shunsui Kyoraku – Akio Ohtsuka – Paolo Sesana

Shigekuni Genryūsai Yamamoto – Masaaki Tsukada – Antonio Paiola

Zangetsu – Takayuki Sugo – Antonio Paiola

