SCHEDA

Titolo originale: Kuroshitsuji

Traduzione letterale: Il Maggiordomo Nero

Titolo internazionale: Black Butler

Genere: serie tv – shounen – azione, mistero, sopranaturale, mistero

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 24 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: ottobre 2008

Rete tv giapponese: Aniplex

Tratto: dal manga “Kuroshitsuji” di Yana Toboso

Regista: Toshiya Shinohara

Character design: Minako Shiba

Musiche: Taku Iwasaki

Studio di animazione: A-1 Pictures

In Italia: inedito

Reperibilità: fansubbato dal gruppo Sarulandia Fansub.

Sigle:

Sigla iniziale

“Kiss of Monochrome” di SID

Sigle finali

1 – “I’m ALIVE!” di BECCA

2 – “Lacrimosa” di Kalafina

Anime relativi:

Serie tv

– Kuroshitsuji: Black Butler II – sequel

– Kuroshitsuji: Book of Circus – sequel/spinoff

OAV

– Black Butler II

– Black Butler: Book of Murder

– Black Butler: His Butler, Performer

Film d’animazione

– Kuroshitsuji: Book of the Atlantic

Film live

– Kuroshitsuji – Black Butler

TRAMA

Sebastian Michaelis è un diabol… – emh pardon – … è un perfetto maggiordomo della famiglia Phantonhive.

Impeccabile nel portare a termine qualsiasi incarico gli venga affidato dal suo padrone, Ciel, dodicenne successore del casato… sia esso cucinare una torta o investigare su una serie di omicidi.

DOPPIATORI

PERSONAGGI – DOPPIATORI ORIGINALI

Ciel Phantomhive – Maaya Sakamoto

Sebastian Michaelis – Daisuke Ono

Meirin – Emiri Katou

Bard – Hiroki Touchi

Greel Sutcliff – Jun Fukuyama

Undertaker – Junichi Suwabe

Madame Red – Romi Paku

Tanaka – Shunji Fujimura

Elizabeth – Yukari Tamura

Finny – Yuuki Kaji

