SCHEDA

Titolo originale: Shingeki no Kyojin

Traduzione letterale: L’Attacco dei Titani

Titolo internazionale: Attack on Titan

Genere: shounen – combattimenti, azione, horror, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo e non facilmente impressionabile

Numero episodi: 25 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2013

Tratto: dal manga “L’Attacco dei Giganti” di Hajime Isayama

Regista: Tetsuro Araki

Sceneggiatura: Yasuko Kobayashi

Character design: Kyoji Asano

Musiche: Hiroyuki Sawano

Studio di animazione: Wit Studio, Production I.G

Titolo in Italia: L’Attacco dei Giganti

Anno di pubblicazione in Italia: 2015

Trasmissione in tv: Rai4

Censura nella trasmissione televisiva: no

Edizione italiana: edito in Dvd e in Bluray dalla casa editrice Dynit

Streaming: in visione, gratuita e legale, sul sito VVVVID, ecco il link visione.

Sigle:

sigle iniziali

1: “Guren no Yumiya” di Linked Horizon (eps 1-13)

2: “Jiyuu no Tsubasa” di Linked Horizon (eps 14-25)

sigle finali

1: “Utsukushiki Zankoku na Sekai” di Yōko Hikasa (eps 1-13)

2: “great escape” di cinema staff (eps 14-25)

Anime relativi:

– “L’Attacco dei Giganti 2 (Shingeki no Kyojin 2)” – sequel – serie tv, in uscita nel 2017

TRAMA

In una sorta di medioevo alternativo, un giorno, improvvisamente, erano comparsi sulla terra dei giganti. Nessuno sapeva da dove arrivavano. Erano altissimi, fortissimi, poco intelligenti ma molto affamati. Di carne umana. Questi esseri avevano compiuto delle stragi, distruggendo i paesi che incrociavano sulla strada.

Dopo questa enorme catastrofe, l’umanità sopravvissuta si era rifugiata in città con forti mura, talmente alte e imponenti da tenere questi titani misteriosi al di fuori.

Shiganshina è una di questi ultimi avamposti umani. E’ protetta da tre fila di mura concentriche: il “Wall Maria”, il più esterno; il “Wall Rose”, quello centrale; e il “Wall Sina”, il più interno. Inoltre viene istituito un esercito di membri scelti, proprio per proteggere la popolazione, cacciare o uccidere i giganti se si fossero presentati alle porte dell’insediamento, e pattugliare il territorio circostante.

Sono però ben cento anni che nessun gigante è più riuscito a far breccia nelle mura, così la cittadinanza si è convinta da tempo di essere al sicuro: l’importante è non uscire, non chiedersi mai cosa c’è al di fuori della cittadina.

In questa città vive il protagonista, Eren, assieme agli amici Mikasa e Armin, che sogna di diventare un giorno un cacciatore di giganti.

Un giorno però fa la sua comparsa un gigante molto, molto più alto di quelli finora visti. Questo colosso apre facilmente una breccia nelle mura più esterne, ed entra affamato in città…

DOPPIATORI

Società di doppiaggio CD CINE DUBBING s.r.l.

Direzione di doppiaggio ANTON GIULIO CASTAGNA

Assistente di doppiaggio LUCIANO DE SANTIS

Traduzione Dialoghi IRENE CANTONI

Adattamento dialoghi FABRIZIO MAZZOTTA E LUIGI BRUNAMONTI

Sonorizzazione CTA

Fonico di sala MAURIZIO MESSI

Fonico di mix MAURO LOPEZ

Personaggio – Doppiatore italiano/Doppiatore giapponese

Eren Jaeger – ALESSANDRO CAMPAIOLA / YUKI KAJI

Mikasa Ackermann – ELENA PERINO / YUI ISHIKAWA

Armin Arlelt – GAIA BOLOGNESI / MARINA INOUE

Grisha Jaeger – VITTORIO GUERRIERI / MASARU TSUCHIDA

Carla Jaeger – IRENE DI VALMO / YOSHINO TAKAMORI

Hugo – DAVIDE MARZI / AKIO SUYAMA

Keith – SAVERIO INDRIO / TSUGUO MOGAMI

Pastor Nick – MAURIZIO FIORENTINI / TOMOHISA ASO

Hannes – LUIGI FERRARO / KEIJI FUJIWARA

Nonno di Armin – DANTE BIAGIONI / MASAHARU SATOH

Istruttore – MAURO GRAVINA / KUNIHIKO YASUI

Jean Kirschtein – FLAVIO AQUILONE / KISHO TANIYAMA

Reiner Braun – ANDREA METE / YOSHIMASA HOSOYA

Sasha Braus – VALENTINA FAVAZZA / YU KOBAYASHI

Bertholdt Hoover – JACOPO CASTAGNA / TOMOHISA HASHIZUME

Marco Bodt – DANIELE GIULIANI / RYOTA OSAKA

Thomas Wagner – MANUELK MELI / SIGEYUKI SUSAKI

Mina Carolina – EVA PADOAN / CHIKA ANZAI

Daz – LUCA MANNOCCI / SYUHEI TAKUBO

Annie Leonhart – CHIARA GIONCARDI / YU SHIMAMURA

Pyxis – LUCIANO ROFFI / MASAHIKO TANAKA

Kitz Woermann – DANIELE VALENTI / TOMOYUKI SHIMURA

Padre Nick – MAURIZIO FIORENTINI / TOMOHISA ASO

Belto – BRUNO ALESSANDRO / KOUSUKE TAKAGUCHI

