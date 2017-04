A cura di Kratos1984

SCHEDA

Titolo originale: No Game No Life

Titolo internazionale: No Game No Life

Genere: serie tv – seinen – gioco, fantasia, avventura, azione, soprannaturale, ecchi

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2014

Rete tv giapponese: AT-X

Tratto: da una serie di light novel, è l’adattamento dei primi tre volumi.

Director: Atsuko Ishizuka, Morio Asaka

Series composition: Kotono Watanabe

Character design: Yuu Kamiya

Music: Jukki Hanada

Studios: Madhouse

In Italia: inedito

Reperibilità: fansubbato in italiano grazie ai gruppi Fate Subs, MTF Fansub, Tomodachi No Crew, AnimeCentral Fansub, Omnivium, Chronofansub

Sigle:

sigle inizialì

“This game” di Konomi Suzuki

“Onegai Snyaiper” di Miyuki Sawashiro (ep 11)

sigla finale

“Oración” di Ai Kayano

Serie relative:

Light Novel

“No Game No Life”

TRAMA

Sora e Shiro sono fratello maggiore e sorellina, sempre abituati a stare insieme e capaci di fidarsi l’uno dell’altra e di nessun altro al mondo. Lui ha l’età di uno studente delle superiori, lei è una ragazzina delle medie. Tuttavia, passano l’interità del loro tempo all’interno della loro stanza della casa a giocare ad un gioco online. Non sono semplici giocatori di un MMORPG, ma i più temuti e dominanti, il team mai sconfitto, [ ] (si pronuncia Blank). Perché dedicarsi alla vita reale quando questa è così noiosa? Loro sono imbattibili nei giochi!

È così che Tet, il dio di un mondo virtuale governato dalle sfide, li invita nella sua dimora come rappresentanti dell’umanità, lì conosciuta come Imanity. Un nuovo gioco, una sfida ancora più complessa per i due membri di Blank ed una promessa: “se vincerete il gioco potrete affrontarmi.” Così Tet sorride mentre loro si ritrovano ad Imanity. Subito vengono sfidati da ignari passanti che non conoscono la loro genialità. L’obiettivo di Sora e Shiro è uno solo: vincere il gioco e sconfiggere anche Tet. Giocare è divertente, molto più che la vita reale, può cominciare il divertimento!

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITA’

– “No Game No Life” si è già fatto conoscere per le citazioni ad altri anime o videogiochi. Un esempio? JoJo, i film dello Studio Ghibli, Phoenix Wright e Doraemon; e tantissimi altri.

DOPPIATORI

Sora – Yoshitsugu Matsuoka

Shiro – Ai Kayano

Stephanie Dola – Yoko Hikasa

Jibril – Yukari Tamura

Tet – Rie Kugimiya

Re precedente – Jun Fukushima

Miko – Naomi Shindo

Izuna Atsuse – Miyuki Sawashiro

Ino Atsuse – Mugihito

Feel Nilvalen – Mamiko Noto

Chlammy Zell – Yuka Iguchi

LINK relativi alla serie

Materiale su “No Game No Life” presente in questo sito:

Altre opere di Atsuko Ishizuka presenti su questo sito:

COMMENTI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!