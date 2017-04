A cura di Shadow Princess

SCHEDA

Titolo originale: One Piece

Titolo internazionale: One Piece

Genere: serie tv – shounen – fantasy, avventura, azione

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 750 (in corso)

Anno di uscita in Giappone: 1999 – in corso

Rete tv giapponese: Fuji Tv

Tratto: dal manga “One Piece” di Eiichiro Oda

Directors:

Kônosuke Uda (eps 1-278)

Junji Shimizu (eps 131-159)

Munehisa Sakai (eps 244-372)

Hiroaki Miyamoto (eps 352-679)

Toshinori Fukuzawa (ep 663-…)

Sceries Composition: Hirohiko Uesaka e Junki Takegami

Character design: Kazuya Hisada e Noboru Koizumi

Music: Kouhei Tanaka e Shiroh Hamaguchi

Studios: Toei Animation

Titolo in Italia: One Piece – All’arrembaggio! (e successivamente “Tutti all’arrembaggio”)

Anno di pubblicazione in Italia: 2001 – in corso

Trasmissione in tv: viene trasmesso da Mediaset, sui canali Italia Uno, Italia Teen Television, Hiro e infine su Italia2 (dove è tutt’ora in corso)

Censura nella trasmissione televisiva: la versione italiana è stata molto censurata finchè andava in onda su Italia Uno, le ultime stagioni sul canale del digitale terrestre Italia Due invece sono pochissimo censurate, addirittura con le sigle originali giapponesi.

Edizione italiana italiana: la serie era stata iniziata in Dvd dalla Shin Vision e poi dalla GP Publishing, ma non è mai stata completata, inoltre la versione in Dvd è quella televisiva censurata.

Sigle:

SIGLE INIZIALI ORIGINALI

“We Are!” di Hiroshi Kitadani (episodi 1 – 47) “Believe” del gruppo Folder5 (episodi 48 -116) “Hikari E” del gruppo The Babystars (episodi 117 – 168) “Bon Voyage!” di Bon-Bon Blanco (episodi 169 – 206) “Kokoro no Chizu” del gruppo Boystile (episodi 207 – 230) “Brand New World” del gruppo D-51 (episodi 231 – 279) “We Are! – Straw Hat Pirate Version” dei The Straw Hat Pirates (eps 279- 283) “Crazy Rainbow” dei Tackey & Tsubasa (eps 284- 325) “Jungle P” dei 5050 (eps 326- 372) “Share The World: We Are!” di TVXQ (eps 373 – 394) “Share The World” by Tohoshinki (eps 395-425) “Kaze wo Sagashite” by Mari Yaguchi (eps 426-458) “One Day” by The Rootless (eps 459-492) “Fight Together” by Namie Amuro (eps 493-516) “We Go!” by Hiroshi Kitadani (eps 517-590) “Hands Up!” di Kota Shinzato” (eps 591-628) “Wake up!” di AAA (eps 629-685) “Hard Knock Days” di GENERATIONS from EXILE TRIBE (eps 687-…)

SIGLE FINALI ORIGINALI

“Memories” di Maki Otsuki (episodi 1 – 30) “RUN! RUN! RUN!” di Maki Otsuki (episodi 31 – 63) “Watashi ga iru Yo!” di Tomato Cube (episodi 64 – 73) “Souchinosuke” di Suitei-Shoujo (episodi 74 – 81) “Before Dawn” di Ai-Sachi (episodi 82 – 94) “Fish” del gruppo The Kaleidoscope (episodi 95 – 106) “Glory -Kimi ga iru Kara” di Takako Uehara (episodi 107 – 116) “Shining Ray” di Janne da Arc (episodi 117 – 132) “Free Will” di Ruppina (episodi 133 – 155) “Faith” di Ruppina (episodi 156-168) “A to Z” di ZZ (episodi 169 – 181) “Tsuki to Taiyou” di Shela (episodi 182 – 195) “Dreamship” di Aiko Ikuta (episodi 196-206) “Mirai Koukai” di Tackey & Tsubasa (episodi 207-230) “Eternal Pose” di Asia Engineer (episodi 231-245) “Dear Friends” di Triplane (episodi 246-255) “Asu wa Kurukara” di Dong Bang Shin Gi (episodi 256 – 263) “Adventure World” dei Delicatessen (eps 264- …)

SIGLE ITALIANE

“All’arrembaggio!” di Cristina D’Avena, Giorgio Vanni (eps 1-53; 401-…)

“Tutti all’arrembaggio” di Cristina D’Avena, Giorgio Vanni (eps 54-196)

“Pirati all’arrembaggio” di Cristina D’Avena, Antonio Divincenzo (eps 197-400)

sigle originali giapponesi (dal 401 in poi)

Anime relativi:

Film

– “One Piece: Per tutto l’oro del mondo”

– “One Piece: Avventura all’Isola Spirale”

– “One Piece: Il tesoro del re”

– “One Piece: Trappola mortale”

– “One Piece: La spada delle sette stelle”

– “One Piece: L’isola segreta del barone Omatsuri”

– “One Piece: I misteri dell’isola meccanica”

– “One Piece: Un’amicizia oltre i confini del mare”

– “One Piece: Il miracolo dei ciliegi in fiore”

– “One Piece: Avventura sulle isole volanti”

– “One Piece 3D: Mugiwara Chase”

– “One Piece Film: Z”

– “One Piece Film Gold”

Special TV/ OAV

– “One Piece: Avventura nell’ombelico dell’oceano”

– “One Piece: Un tesoro grande un sogno”

– “One Piece: L’ultima esibizione”

– “One Piece: Le avventure del detective Cappello di Paglia”

– “One Piece: Episode of Nami”

– “One Piece: Episode of Rufy”

– “One Piece: Episode of Merry”

– “One Piece: 3D2Y – Ace no shi wo koete! Luffy nakama to no chikai”

– “One Piece: Episode of Sabo”

TRAMA

Monkey D. Rufy (“Rufy” nella versione italiana televisiva di mediaset) è un giovane pirata che ha la capacità di allungarsi e deformarsi a suo piacimento, poiché quando era piccolo mangiò per sbaglio il frutto del diavolo Gum Gum, perdendo però la capacità di nuotare.

Il ragazzo sogna inoltre di diventare il Re dei Pirati, e per realizzare questo suo desiderio decide di intraprendere un viaggio alla ricerca del mitico tesoro del pirata Gol D. Roger.

Nel corso della sua avventura si uniranno a lui altri bizzarri personaggi, come l’abilissimo spadaccino Zoro, Nami, Usop, Sanji e altri ancora…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori originali

– Rubber: Mayumi Tanaka

– Zoro: Kazuya Nakai

– Nami: Akemi Okamura

– Usop: Kappei Yamaguchi

– Sanji: Hiroaki Hirata

– Chopper: Ikue Ōtani

– Niko Robin: Yuriko Yamaguchi

. Franky: Kazuki Yao

– Brook: Chō

Doppiatori italiani

– Rubber: Luigi Rosa (da ep. 1 a 255) e Renato Novara (da ep 256 in poi)

– Zoro: Patrizio Prata

– Nami: Emanuela Pacotto

– Usop: Luca Bottale

– Sanji: Lorenzo Scattorin

– Chopper: Federica Valenti

– Niko Robin: Patrizia Scianca

. Franky: Riccardo Rovatti

– Brook: Daniele Demma

LINK inerenti alla serie

Materiale su “One Piece” presente sul sito:

Discussioni sul forum:

Altre serie di Konosuke Uda presenti sul sito:

Days serie tv, anime

Lovely Complex serie tv, anime

Victory Kickoff serie tv, anime

Sltre serie di Junji Shimizu presenti sul sito:

Altre serie di Munehisa Sakai presenti sul sito:

Sailor Moon Crystal serie tv, anime

COMMENTI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!