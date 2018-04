A cura di Dana

SCHEDA

Titolo originale: Himawari!! – (ひまわりっ!!)

Traduzione letterale: oltre ad essere il cognome della protagonista, significa “girasole”

Titolo internazionale: Sunflower! 2 – Himawari, Too!

Genere: serie tv – avventura, azione, arti marziali, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Gennaio ad Aprile 2007

Rete tv giapponese: Chiba TV

Tratto: storia originale

Director: Shigenori Kageyama

Series composition: Mamiko Ikeda

Character design: Seiji Kishimoto

Music: Kei Haneoka e Takeshi Senoo

Studios: Arms

In Italia: inedito

Sigle:

opening

“Sorairo no Tsubasa” by Ryoko Shiraishi

ending

“Kirakira” by Eufonius

Anime relativi:

– “Himawari” – serie tv, prequel

TRAMA

Il Villaggio Kasumi è sede della prestigiosa Accademia Shinobi, una scuola ninja femminile. Qui si era trasferita Himawari, per diventare una grande ninja, per emulare l’uomo che l’ha salvata quando era piccola.

E qui è arrivato anche Hayato Marikouji, un single di 24 anni che ha risposto a un annuncio per diventare il nuovo professore dell’Accademia, non per vocazione, ma soltanto per guadagnare i soldi necessari a ripagare un suo debito.

In seguito Himawari finisce per diventare la servitrice/guardia del corpo di Hayato, anche se più che proteggerlo non farà altro che procurargli guai…

DOPPIATORI

PERSONAGGI – DOPPIATORI ORIGINALI

Himawari Hinata – Kana Matsumoto

Hayato – Kouichi Toochika

Yusura – Asumi Nakata

Shikimi – Aya Hirano

Himeji – Mayumi Yoshida

Yatsugashira – Mika Doi

Uribo – Oma Ichimura

Azami – Ryoko Shiraishi

Tsubaki Kazama – Satomi Akesaka

Yonezawa-kun – Takashi Kondo

Momota – Yui Kano

Tsukiyo-hime – Yuuko Ohtake

Oba Kyuuri – Hiromi Hirata

Obagi – Komina Matsushita

Sabisuke – Miho Miyagawa

Chorogi – Shiho Kawaragi

Kadan Mitsu – Shiho Kawaragi

Sasuke – Takumi Yamazaki

Wabisuke – Yui Kano

Mansaku – Takumi Yamazaki

Fudenoko – Yui Kano

