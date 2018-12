testo sigla italiana – MY HERO ACADEMIA (Boku no Hero Academia)

– Qui trovate il testo della Sigla Italiana. Per i testi delle Ost originali giapponesi, clicca qua. –

serie tv

Inviata da Amotony 18

Voce: Giorgio Vanni

Versione: televisiva

My Hero Academia

My Hero Academia(My,My,My,My, My)

My Hero Academia(My,My,My,My, My)

My Hero

Vuoi diventare

Un SuperHero

Continui a provare

But you start from zero

Ma non ti arrendi

Sei pronto alla sfida

E intanto tu prendi

Quello che arriva

Guardi al tuo mito

Con occhi sognanti

L’orgoglio è ferito

Però vai avanti

Hai tanta rabbia

Vorresti scappare

Ti senti in gabbia

Puoi solo sognare!

Voglio guardare in faccia il mio destino

(All Might ti aiuterà)

Never give up my dream to be an Hero

Ti basta un quirk

Tutto in me è cambiato

E questo gioco

È appena cominciato(È appena cominciato)

Spingendo fino in fondo

Il sogno si realizzerà

L’Eroe che il mondo aspetta già

L’Eroe che il mondo aspetta già

(My,My,My,My, My)

My Hero Academia

(My,My,My,My, My)

L’Eroe che il mondo aspetta già

(My,My,My,My, My)

My Hero Academia

(My,My,My,My, My)

My Hero Academia.

Ultimo aggiornamento: Dicembre 2018