A cura di Miss Daddy

SCHEDA

Titolo originale: A Korean Odissey – (화유기)

Titolo internazionale: A Korean Odissey

Genere: serie tv (k-drama) – Commedia romantica, fantasy, sovrannaturale, suspance

Rating: adatto ad un pubblico maturo

Paese: Corea del Sud

Numero episodi: 20 (concluso)

Anno di uscita: 2017-2018

Rete TV Coreana: TVN

Tratto: Romanzo “Il viaggio ad ovest” di Wu Cheng’en

Casa di produzione: Studio Dragon

Scritto da: Hong Jung-Eun, Hong Mi-Ran

Regista e sceneggiatura: Park Hong-Kyun, Kim Jung-Hyun, Kim Byung-Soo

Titolo in Italia: A Korean Odissey

Anno di pubblicazione in Italia: 2017-2018

Trasmissione: disponibile sulla TV online Netflix (a pagamento) sottotitolata in italiano

Distributore: Netflix Italia

Edizione italiana: non disponibile per l’home video

TRAMA

Jin Seon-mi è capace di vedere gli spiriti maligni e altre creature fantastiche. Fin da piccola veniva presa in giro dagli altri per questa sua capacità, e la consideravano una pazza.

Un giorno però, un uomo che lei soprannominò “il mago”, le chiese di entrare in una foresta per prendere un oggetto magico. Jin Seon-mi aiutò il mago e, una volta entrata nella foresta, incontra Son O-gong, un demone imprigionato a causa di un misfatto che aveva causato nel Cielo. Il demone chiese alla bambina di liberarlo, in cambio l’avrebbe protetta dagli spiriti maligni che vedeva ogni giorno. Son O-gong, una volta liberato da Jin Seon-mi, non rispetta il patto e scappa via, lasciando la bambina delusa.

Passati 25 anni, Jin Seon.mi è ancora capace di vedere gli spettri e, con l’aiuto di un ombrello giallo, li spaventa e li scaccia via. A un certo punto però ritorna Son O-gong, con lo scopo di mangiare la ragazza con cui aveva fatto un tempo un patto.

IMMAGINI

CAST

Attore – Personaggio

​Lee Seung-gi – Son O-gong

Cha Seung-won – Re demone Woo

Oh Yeon-seo – Jin Seon-mi

Kal So-won – Jin Seon-mi da bambina

Lee Hong-gi – P.K

Jang Gwang – Yoon Dae-sik

Lee Se-young – Richie /Asanyo

Lee El – Ma Ji-young

Song Jong-ho – Kang Dae-sung

Kim Sung-oh – Lee Han-joo

Sung Hyuk – Generale inverno/ Fata estate

Sung Ji-ru – Soo Bo-ri

Yoon Bo-ra – Alice / Ok-ryong

Jung Jae-won – Hong Hae-ah

RECENSIONI

