SCHEDA

Titolo originale: Bambino! – (バンビーノ!)

(il titolo è in italiano anche in originale)

Titolo internazionale: Bambino!

Genere: telefilm (drama) – lice action, cucina, slice of life

Rating: adatto a tutti

Paese: Giappone

Numero episodi: 11 (concluso)

Anno di uscita: 2007

Tratto: dal manga “Bambino!” di Tetsuji Sekiya

Director: Taro Otani, Ken Murase, Chizu Asai

Writer: Yoshikazu Okada

Network: NTV

In Italia: inedito

Reperibilità: fansubbato in italiano amatorialmente dal gruppo Doramisti Anonimi.

Sigle:

opening

“We can make it!” by Arashi

TRAMA

Ban Shogo studia all’università di Hakata e allo stesso tempo lavora part-time in una trattoria italiana, ed il suo sogno è quello di sposare la sua ragazza e gestire assieme a lei un ristorante.

Un giorno, Shin-san, il proprietario della trattoria in cui lavora, gli offre l’opportunità di andare a lavorare a Tokyo durante le vacanze dall’università. Si tratterebbe di fare l’aiutante nella cucina di una famosa trattoria, “Il Baccanale”, il cui proprietario è un vecchio amico di Shin-san.

Ban, dapprima un po’ spaventato, decide di partire, convinto di saperne abbastanza per lavorare in un posto del genere.

Ma, una volta a Tokyo, la realtà del lavoro che si troverà davanti sarà parecchio diversa e ben più dura di quanto aveva immaginato, e si rendere conto di essere un “bambino” inesperto rispetto agli altri cuochi. Deciderà di darsi da fare…

IMMAGINI clicca per ingrandire

CAST

Interpreti e personaggi

Jun Matsumoto: Ban Shogo

Masachika Ichimura: Tekkan Shishido

Kazuki Kitamura: Tsukasa Yonamine

Kuranosuke Sasaki:Atsushi Kuwabata

Ryuta Sato: Nozomi Katori

Karina Nose: Asuka Hibino

Yuki Uchida: Miyuki Shishido

Hosshan: Toshio Oda

Osamu Mukai: Masashi Senoo

Ayaka Komatsu: Kozue Minakawa

Kei Yamamoto: Susumu Endo

LINK inerenti alla serie

COMMENTI

