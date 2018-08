A cura di MissDaddy

SCHEDA

Titolo originale: Busted! – (범인은 바로 너)

Titolo internazionale: Busted! – The Culprit is You

Genere: serie tv (k-drama) – avventura, commedia, suspance, thriller, variety show

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Corea Del Sud

Numero episodi: 10 (completo)

Anno di uscita: 2018

Tratto: storia originale

Director, Writer: Jang Hyuk-jae, Cho Hyo-jin, Kim Ju-hyung

Tv: Netflix

Production: Company SangSang, Netflix Services Korea Ltd.

Titolo in Italia: Busted!

Anno di pubblicazione in Italia: 2018

Trasmissione: disponibile sulla TV online Netflix (a pagamento) sottotitolata in italiano

Edizione italiana: Netflix Italia

TRAMA

Sette detective sono invitati ad una misteriosa cena che, a loro insaputa, consiste in un gioco. Una volta arrivati, un uomo misterioso, chiamato M, spiega a loro le regole del progetto D, il gioco a cui loro stanno per partecipare.

In questo progetto un partecipante del gruppo verrà assassinato e un altro sarà il colpevole. M assicura che nessuno del gruppo morirà per davvero, ma inaspettatamente le luci si spengono e, una volta accese, M viene improvvisamente trovato morto da due colpi di spari.

I detective iniziano dunque la ricerca dell’assassino di M.

CAST

Yoo Jae-suk

Ahn Jae-wook

Kim Jong-min

Lee Kwang-soo

Park Min-young

Oh Se-hun

Kim Se-jeong

Ahn Nae-sang – K

Yoo Yeon-seok – M

Kim Jung-tae – C

Kangnam

CURIOSITA’

– In questo variety show partecipano sette tra le più famose star coreane, come Yoo Jae-suk e Lee Kwang-soo di Running man e Oh Se-hun del gruppo musicale EXO.

RECENSIONI

