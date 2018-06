A cura di Miss Daddy

SCHEDA

Titolo originale: Death Note – (デスノート)

Titolo internazionale: Death Note (2015 TV series)

Genere: telefilm giapponese (j-drama) – sovrannaturale, azione, thriller, fantasy, live action

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Giappone

Numero episodi: 11 (completa)

Anno di uscita: 2015

Tratto: dal manga “Death Note” di Tsugumi Ōba e Takeshi Obata

Director: Ryūichi Inomata, Ryō Nishimura

Series composition: Yoshihiro Izumi

Production: Nippon Television

Titolo in Italia: Death Note (live action)

Anno di pubblicazione in Italia: 2015

Tv: disponibile sulla TV online VVVVID sottotitolata e doppiata in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Dynit

TRAMA

La storia si basa su quella originale del manga. Narra le vicende di Light, uno studente delle scuole superiori che trova un quaderno dai poteri soprannaturali chiamato Death Note, gettato sulla Terra dallo shinigami Ryuk.

Light utilizzerà il quaderno per uccidere i criminali, con lo scopo di creare un mondo libero dal male. Ma il famoso detective Elle contrasterà i suoi piani, con la conclusione di catturarlo e di fare giustizia.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CAST

Masataka Kubota – Light Yagami

Kento Yamazaki – L Lawliet

Jun Fukushima – Ryuk (voce)

Daisaku Nishino – Ryuk (volto)

Mio Yūki – Nate River / Mihael Keehl

Hinako Sano – Misa Amane

Yutaka Matsushige – Sōichirō Yagami

Reiko Fujiwara – Sayu Yagami

Gōki Maeda – Tōta Matsuda

Tomohisa Yuge – Shūichi Aizawa

Jirō Satō – Kanzō Mogi

Megumi Seki – Shōko Himura

Kazuaki Hankai – Watari

Shugo Oshinari – Teru Mikami

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Death Note” presente sul sito:

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.