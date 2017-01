A cura di Lexa

SCHEDA

Titolo originale: E Mo Zai Shen Bian – Devil Beside You – (惡魔在身邊)

Titolo internazionale: Devil Beside You

Genere: telefilm (c-drama) – commedia, live action, sentimentale

Rating: adatto a tutti

Paese: Taiwan (Cina)

Numero episodi: 14 (TV), 20 (DVD)

Anno di uscita: da Giugno a Settembre 2005

Tratto: ispirato al manga “Lui, il Diavolo” di Takanashi Mitsuba

Director: Lin He Long

Screenwriter: Mao Xun Rong, Cao Xiao Ru

Music: SONY BMG

Prodution: China Television (CTV)

In Italia: inedito

Reperibilità: fansubbato in italiano grazie al gruppo Drama Italian Cafè.

Sigle

Opening: Jerk di Huang YiDa

Ending: Ai Mei di Rainie Yang

TRAMA

Qi Yue (“Kayano Saito” nel manga) è una ragazza innamorata del capitano della squadra di basket della scuola, Yuan Yi (“Yuichi Kamijo” nel fumetto). Con l’incoraggiamento della sua migliore amica, decide di confessare i suoi sentimenti, consegnandogli una lettera d’amore. Ma è talmente imbarazzata ed emozionata che per sbaglio porge la missiva a Jiang Meng (“Takeru Endogawa” nel manga), il figlio del preside della scuola. Spaventata, lascia poi cadere la lettera per terra e scappa. Jiang Meng è conosciuto come uno dei ragazzi più belli della scuola, ma allo stesso tempo, ha la reputazione di “diavolo”.

Il giorno seguente, Jiang Meng ordina a Qi Yue di diventare sua “schiavetta” poiché lui ha la sua lettera, e altrimenti ne rivelerà il contenuto all’intera scuola. Come se non bastasse, una volta a casa Qi Yue scopre che sua madre (vedova da molti anni) ha intenzione di risposarsi… con il preside! Perciò Jiang Meng diventerà il suo fratellastro!

La trama segue abbastanza fedelmente quella del manga da cui è tratto, ma spostando l’ambientazione dal Giappone a Taiwan.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CAST

Attore – Personaggio

Mike He – Jiang Meng

Rainie Yang – Qi Yue

Kingone – Sang Yuan Yi

Ivy Fan Xiao Fan – Xin Li Xiang

He Du Lin – Jiang You Hui

Ge Wei Ru – Huang Xue Wei

Masuyama Yuki – Yu Yang Ping

Tsai Pei Lin – Qing Zi

Fu Xiao Yun – Xiao Cai

Yuan Jun Hao – Guo Kai

Katherine Wang Kai Di – Liu Mei Di

Figaro Ceng Shao Zong – Yuan Chuan Rang

