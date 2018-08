A cura di Miss Daddy

SCHEDA

Titolo originale: Doctor Stranger – (Dakteo Yibangin)

Titolo internazionale: Doctor Stranger

Genere: serie tv (k-drama) – medical drama, mistero, sentimentale, drammatico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Corea Del Sud

Numero episodi: 20 (completo)

Anno di uscita: 2014

Tratto: storia originale

Director: Jin Hyeok

Series composition: Park Jin-Woo

Tv: SBS

Production: Aura Media

In Italia: disponibile ufficialmente sulla TV online Rakuten Viki sottotitolata in italiano

Titolo nello streaming in Italia: Doctor Stranger

Anno di pubblicazione in Italia: 2014

Distributore: Rakuten TV

Trailer



TRAMA

La storia parla di Park Hoon, un ragazzo Sud Coreano che ha trascorso molto tempo in Corea del Nord assieme a suo padre che, essendo un medico, è stato ingannato e costretto a lavorare in Corea del Nord. Alla atroce morte del padre, Hoon crescerà e diventerà un medico conosciuto per le sue abilità geniali.

Durante la sua vita conoscerà Song Jae-hee, anche lei medico, e se ne innamorerà. Cercando una via migliore, i due proveranno a scappare dall’altro lato della frontiera, ma durante la fuga Jae-hee rimane uccisa, o così crede Hoon.

Hoon, una volta arrivato in Corea del Sud e scoperto che Jae-hee è viva, cercherà in tutti modi di ritrovarla e di realizzare il sogno di vivere una vita di libertà.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CAST

Lee Jong-suk – Park Hoon

Goo Seung-hyun – Park Hoon da bambino

Jin Se-yeon – Song Jae-hee / Han Seung-hee

Seo Ji-hee – Song Jae-hee da bambina

Park Hae-jin – Han Jae-joon / Lee Sung-hoon

Kim Ji hoon – Lee Sung-hoon da bambino

Kang So-ra – Oh Soo-hyun

Shin Soo-yun – Oh Soo-hyun da bambina

Park Hae-joon – Cha Jin-soo

Chun Ho-jin – Primo ministro Jang Seok-joo

Jeon Gook-hwan – Oh Joon-gyu

Choi Jung-woo – Moon Hyung-wook

Nam Myung-ryul – Choi Byeong-cheol

Yoon Bora – Lee Chang-yi

Kim Sang-ho – Yang Jeong-han

Hwang Dong-joo – Geum Bong-hyun

Kang Tae-hwan – Oh Sang-jin

Lee Jae Won – Kim Chi-gyu

Kim Bo-mi – Kim Ah-young

Uhm Soo-jung – Min Soo-ji

Han Eun-sun – Eun Min-se

Jung In-gi – Kim Tae-sool

Kim Yong-gun – Presidente Hong Chan-sang

Kim Ji-young – Jeong-min

Kim Sang-joong – Park Cheol

Zhang Liang – Sean Zhang

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.