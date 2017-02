A cura di Anne

Titolo originale: Gokusen – (ごくせん)

Titolo internazionale: Gokusen

Genere: telefilm live (drama) – live action, commedia, scolastico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Giappone

Numero episodi: 12 + 1 special (concluso)

Anno di uscita: 2002 (l’episodio special nel 2003)

Tratto: dal manga “Gokusen” di Kozueko Morimoto

Director: Toya Sato, Taro Otani

Screenwriter: Egashira Michiru, Yokota Rie, Matsuda Yuko

Music: Oshima Michiru

Broadcast network: NTV

In Italia: inedito

Reperibilità: fansubbato amatorialmente in italiano grazie al gruppo Doramisti Anonimi.

Sigle:

“Feel Your Breeze” di V6

Serie relative:

– Gokusen 2 (2005)

– Gokusen 3 (2008)

– Gokusen Graduation Special ’09 (2009)

– Gokusen: The Movie (2009)

TRAMA

Yamaguchi Kumiko è una ragazza di 23 anni che finalmente trova il suo primo incarico come insegnante, purtroppo però le viene assegnata la classe più problematica di tutto l’istituto maschile in cui lavora: la terribile 3D.

Ma anche se all’apparenza Yankumi (questo è il soprannome datogli dagli studenti) sembra fragile e indifesa (è più bassa dei suoi allievi!), in realtà sa benissimo gestire le situazioni più difficili, ed è abituata ad aver che fare con i teppisti. Infatti la donna è la nipote di di un boss della yakuza (mafia), che fin da piccola l’ha preparata a succedergli, anche se la cosa deve rimanere un segreto per tutti a scuola.

Yankumi inoltre attira l’attenzione di Shin Sawada, il leader della classe, il classico “bello e dannato”…

CAST

Attore – Personaggio

Yukie Nakama – Kumiko Yamaguchi

Jun Matsumoto – Sawada Shin

Yuma Ishigaki – Yoichi Minami

Misaki Ito – Shizuka Fujiyama

Kenichi Matsuyama – Kenichi Mori

Yuko Nakazawa – Kikuno Kawashima

Katsuhisa Namase – Goro Sawatari

Shinji Uchiyama – Minoru Tatsukawa

Hiroki Narimiya – Takeshi Noda

Shun Oguri – Uchiyama Haruhiko

Suzuka Ohgo – Young Kumiko Yamaguchi

Ikki Sawamura – Tomoya Shinohara

Ken Kaneko – Tetsu Asakura

Ken Utsui – Ryuichiro Kuroda

Tomohiro Waki – Teruo Kumai

Eiji Wentz – Masato Yuuki

Hiroshi Ryogoku – Makoto Sugawara

Yusuke Kamiji – Yusuke Oishi

Kenji Anan – Hiro Wakamatsu

Ryuji Sainei – Ryuji Sengoku

Masayuki Izumi – Masayuki Ochi

Ryoji Morimoto – Ryoji Horibe

Eiki Kitamura – Eiki Shimazu

Gokusen manga

