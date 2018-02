A cura di MissDassy

Titolo originale: Good Morning Call

Titolo internazionale: Good Morning Call

Genere: telefilm live (drama) – shoujo, commedia, live action, sentimentale, scolastico

Rating: adatto a tutti

Paese: Giappone

Numero episodi: 17 (completo)

Anno di uscita: Dal 12 febbraio 2016 al 10 giugno 2016

Rete TV Giapponese: Fuji TV

Tratto: dal Manga “Good Morning Call” di Yue Takasuka

Author: Mayuko Okamoto, Akimitsu Sasaki

Director: Yo Kawahara, Takashi Fujio

Series composition: Yue Takasuka (manga), Keiko Kanome, Yuna Suzuki, Rieko Obayashi

Titolo in Italia: Good Morning Call

Anno di pubblicazione in Italia: 2017

Trasmissione: disponibile sulla tv online Netflix (a pagamento) sottotitolata in italiano

Edizione italiana: non uscita da noi in home video

Opere relative:

– “Good Morning Call Our Campus Days” – telefilm live, sequel

TRAMA

Yoshikawa Nao, una studentessa liceale di 17 anni, decide di vivere da sola in città, separata dai suoi genitori e dalla campagna. La ragazza però viene truffata, ritrovandosi a convivere il nuovo appartamento con il ragazzo più bello e più intelligente della scuola, Uehara Hisashi.

I due inizieranno a vivere assieme una stravagante avventura amorosa, facendo in modo che nessuno scopra che convivono assieme.

CAST

Cast:

Shunya Shiraishi – Uehara Hisashi

Fukuhara Haruka – Yoshikawa Nao

Sakurada Dori – Shinozaki Daichi

Arai Moe – Konno Marina

Kentaro – Issei

Nagashima Shugo – Mitsuishi

Koya Nagasawa – Jun Abe

Tanaka Hinako – Kusanagi Nanako

Mori Erika – Yuri

Tanaka Kei – Uehara Takuya

