A cura di Miss Daddy

SCHEDA

Titolo originale: Hwarang – (화랑)

Titolo internazionale: Hwarang: The Poet Warrior Youth, Hwarang: The Beginning

Genere: serie tv (k-drama) – avventura, azione, sentimentale, storico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Corea del Sud

Numero episodi: 20 (completo)

Anno di uscita: 2016 – 2017

Tratto: storia originale

Director: Yoon Sung-sik, Kim Yeong-jo

Author: Han Suk-won, Park Sung-hye

Series composition: Park Eun-yeong

Tv: KBS2

Production: Hwarang SPC, Oh!Boy Project

Titolo in Italia: Hwarang

Anno di pubblicazione in Italia: 2016-2017

Trasmissione: disponibile sulla tv online Viki TV, sub ita

TRAMA

Il regno di Silla viene da molto tempo governato dalla regina Jiso, la quale alla morte del re tiene Sammaekjong, suo figlio e futuro re, nascosto dai nemici.

Quando Sammaekjong raggiunge l’età per governare, tutto il regno è impaziente che la regina ceda il potere a Sammaekjong, tuttavia lei non si sente ancora pronta a far diventare re suo figlio.

La paura che l’aristocrazia usurpi il trono della regina, fa si che ella decida di istituire un gruppo di combattenti al suo servizio: gli Hwarang. Questo gruppo di giovani e nobili uomini viene istruito senza sapere che tra loro è presente Sammaekjong, il loro futuro re; e Kim Sun-woo, un uomo comune che nasconde un segreto di cui neanche lui è a conoscenza.

IMMAGINI

CURIOSITA’

– In questo drama partecipano alcune delle più celebri star coreane tra cui, V del gruppo musicale BTS, Park Seo-Joon (What’s wrong with secretary Kim) e Park Hyung-sik (Strong woman Do boong-soon).

CAST

Kim Sun-woo, interpretato da Park Seo-joon

Kim Ah-ro, interpretata da Go Ara

Sammaekjong/Kim Ji-dwi, interpretato da Park Hyung-sik

Pungwolju Kim Wi-hwa, interpretato da Sung Dong-il

Kim Soo-ho, interpretato da Choi Min-ho

Park Ban-ryu, interpretato da Do Ji-han

Kim Yeo-wool, interpretato da Jo Yoon-woo

Suk Han-sung, interpretato da Kim Tae-hyung

Jang Hyun, interpretato da Kim Jin-tae

Kim Shin, interpretato da Jun Bum-soo

Kim Ki-bo, interpretato da Ooon

Joo Ki, interpretato da Park Ki-hoon

Suk Dan-se, interpretato da Kim Hyun-joon

Pa-oh, interpretato da Yoo Jae-myung

Kang Sung, interpretato da Jang Se-hyun

Regina madre Jiso, interpretata da Kim Ji-soo

Principessa Sukmyeong, interpretata da Seo Ye-ji

Kim Hwi-kyung, interpretato da Song Young-kyu

Park Young-shil, interpretato da Kim Chang-wan

Lord Ho, interpretato da Lee Byung-joon

Kim Seup, interpretato da Ko In-bum

Suk Hyun-jae, interpretato da Kim Jong-goo

Lord Kim Ahn-ji, interpretato da Choi Won-young

Pi Joo-ki, interpretato da Kim Kwang-kyu

Kim Soo-yeon, interpretata da Lee Da-in

Mak-moon/Kim Sun-woo, interpretato da Lee Kwang-soo

Woo Reuk, interpretato da Kim Won-hae

Principe Chang di Baekje, interpretato da Kim Min-joon

RECENSIONI

