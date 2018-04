A cura di Miss Daddy

SCHEDA

Titolo originale: Minami kun no Koibito: My Little Lover – (南くんの恋人~my little lover)

Titolo internazionale: My Little Lover

Genere: serie tv (drama) – live action, sentimentale, romantico, commedia, fantastico

Rating: adatto a tutti

Paese: Giappone

Numero episodi: 10 (concluso)

Anno di uscita: 2015-2016

Rete TV Giapponese: Fuji TV

Tratto: dal manga “La Fidanzata di Minami” di Shungiku Uchida

Director: Kazuya Konaka

Series composition: Yuka Arai

Music: Koji Endo

Production: Fuji Television Network

Titolo in Italia: Il mio piccolo amore

Anno di pubblicazione in Italia: 2015-2016

Trasmissione: disponibile sulla TV online Netflix (a pagamento) sottotitolata in italiano

Distributore: Netflix Italia

Edizione italiana: non disponibile per l’home video

TRAMA

Minami e Chiyomi sono due amici d’infanzia che, con il passare del tempo, hanno perso confidenza. Una sera però, la ragazza litiga con i genitori e scappa di casa. Una volta trovato riparo dalla pioggia, Chiyomi ripensa ai bei ricordi del passato e inizia a desiderare di ritornare bambina.

Passata la notte, Chiyomi si ritrova improvvisamente piccolissima, alta quasi 10 cm. Minami la trova e decide di prendersene cura finché non sarebbe ritornata normale.

Riusciranno i due, grazie a questo inconveniente, a riallacciare i rapporti di quando erano bambini?

IMMAGINI clicca per ingrandire

CAST

Attore – Personaggio

Taishi Nakagawa – Shunichi Minami

Maika Yamamoto – Chiyomi Horikiri

Mirai Suzuki – Riku Takagi

Erina Nakayama – Sayori Nomura

Moe Sasaki – Ami Mikimoto

Ai Yoshikawa – Asuka Horikiri

Naomi Akimoto – Ritsuko Horikiri

Kouichi Ohori – Jouji Horikiri

Ichirota Miyakawa – Noboru Minami

Kazue Tsunogae – Tomiko Minami

Takeaki Shima – Sho Yabuki

Mai Watanabe – Prof Ono

Ini Kusano – Prof Sasaki

Koichiro Tomioka – Sakaizawa

Takayuki Imanara – Kentaro Sano

Yuuka Arai – Sawako Sano

RECENSIONI

