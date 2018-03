A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Kyouryuu Sentai Koseidon – (恐竜戦隊コセイドン)

Titolo internazionale: Dinosaur Corps Koseidon

Genere: telefilm live – tokusatsu, azione, fantascienza

Rating: adatto a tutti

Paese: Giappone

Numero episodi: 52 (concluso)

Anno di uscita: 1978

Tratto: storia originale

Production: Tsuburaya Productions

Titolo in Italia: Koseidon: il cavaliere del tempo

Anno di pubblicazione in Italia: 1981

Trasmissione in tv: reti locali

Censura nell’edizione televisiva: no

Edizione italiana: edito in Dvd dalla Yamato Video nel 2013, in Box da più dischi ciascuno

Sigle:

Sigla italiana

“Koseidon: il cavaliere del tempo” di I Superobots

TRAMA

Koseidon e’ un’astronave in grado di viaggiare nel tempo, in particolare nel passato: il suo compito e’ quello di salvare il corso della storia. Il personaggio principale è Go, in grado di trasformarsi nel “cavaliere del tempo”, supereroe vestito tutto di rosso.

Spesso Koseidon si ritrova nel periodo preistorico, dove i nemici usano la capacità di controllare la volontà di possenti dinosauri. Go invece è in grado di ingrandirsi, e fermare il tempo per 30 secondi.

