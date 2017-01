A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Last Friends – (ラスト・フレンズ)

Titolo internazionale: Last Friends

Genere: drama – drammatico, sentimentale

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Paese: Giappone

Numero episodi: 11 (concluso)

Anno di uscita: in onda da Aprile a Giugno 2008

Tratto: storia originale

Director: Hiromasa Kato, Mizuki Nishizaka, Mitsutaka Endo

Writer: Kazutoshi Tani, Taeko Asano

Music: Izutsu Akio, S.E.N.S.

Network: Fuji TV

In Italia: inedito

Reperibilità: fansubbato amatorialmente in italiano grazie al gruppo Doramisti Anonimi.

Sigle:

“Prisoner of Love” di Utada Hikaru

TRAMA

Michiru è una ragazza di ventidue anni che lavora come assistente in un centro estetico. La sua vita è molto difficile: la madre non lavora e praticamente la ignora, il fidanzato è violento con lei e ogni tanto la picchia, e al lavoro le colleghe la trattano male.

Un giorno ritrova la sua vecchia compagna di scuola Ruka e poi, per una serie di tristi conseguenze, finisce per andare a vivere nella sua casa, dove convivono altre persone. Ci sono infatti anche Takeru, un truccatore, ed Eri, una assistente di volo.

Le vicende dei ragazzi si intrecceranno in amicizia, odio e amore…

IMMAGINI clicca per ingrandire

CAST

Attore – Personaggio

Nagasawa Masami – Aida Michiru

Ueno Juri – Kishimoto Ruka

Eita – Mizushima Takeru

Nishikido Ryo – Oikawa Sosuke

Mizukawa Asami – Takigawa Eri

Yamazaki Shigenori – Ogura Tomohiko

Nishihara Aki – Hiratsuka Reina

Ranka Rea – Mita Sayuri

COMMENTI

