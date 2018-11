telefilm – MEGALOMAN

A cura di Han

Titolo originale: Megaloman – (メガロマン)

Titolo internazionale: Megaloman

Genere: telefilm – tokusatsu

Rating: adatto a tutti

Paese: Giappone

Numero episodi: 31 (concluso)

Anno di uscita: 1979

Tratto: storia originale, creata da Tetsu Kariya

Production: Toho Company

Titolo in Italia: Megaloman

Anno di pubblicazione in Italia: anni ’80

Trasmissione in tv: reti locali, negli anni ‘2000 su Man-ga (Sky)

Censura nell’edizione televisiva: no

Edizione italiana: Yamato Video

“Megaloman” di Megalonsingers

La stella Rosetta vive pacifica ai confini dell’universo, fino al giorno in cui la tribù del Sangue Nero non decide di invaderla con l’intenzione di conquistarla.

Durante la battaglia contro gli invasori, Takashi e sua madre Rosemary riescono a fuggire dal pianeta grazie al sacrificio del padre, ucciso da Capitan Delitto, comandante delle forze del Sangue Nero. La donna e il ragazzo scappano così con una navicella e atterrano sul pianeta Terra, precisamente in Giappone.

Qui il giovane riprende a vivere un’esistenza pacifica assieme alla madre (che si fa chiamare Mary) tornando a scuola e frequentando la palestra di arti marziali del maestro Takamine. Assieme a lui, altri promettenti allievi: Uan, la figlia del maestro, il giovane e atletico Seiji, il burlone Hyosuke e il bambino Ippei. La vita scorre tranquilla per Takashi fino a quando la tribù del Sangue Nero non raggiunge la Terra con lo scopo di dominare anch’essa. A questo punto il ragazzo non può più tirarsi indietro. Mary dona a lui e ai suoi amici dei particolari braccialetti che permettono loro di indossare delle tute speciali.

Oltre a ciò Takashi può trasformarsi in Megaloman, un gigante mascherato dotato di lunga capigliatura e in grado di combattere alla pari i terribili mostri alieni. Per difendere la Terra, sua nuova casa e per vendicare la triste sorte della stella natale, Takashi combatterà assieme ai suoi amici i malvagi invasori.

Interpreti e personaggi

Yuki Kitazume: Takashi Shishido / Megaloman

Yukiko Takabayashi: Rosemary Shishido

Susumu Kurobe: Berlock (Bairok)

Yuki Kitazume: Capitan Delitto

Madoka Sugi: Uan (Ran Takamine)

Takao Inoue: Sougen Takamine

Koji Hasamichi: Ippei (Hippei Mashira)

Pe Pe Houzumi: Eisuke (Hyosuke Yuri)

Jimmy Araki: Seiji (Seiji Kurogawa)

Doppiatori e personaggi

Carlo Allegrini: Takashi Shishido / Megaloman

Mirella Tosca: Rosemary Shishido

Emilio Marchesini: Berlock (Bairok)

Giuliano Giacomelli: Capitan Delitto

Anna Rosa Garatti: Uan (Ran Takamine)

Rino Bolognesi: Sougen Takamine

Marco Bolognesi: Ippei (Hippei Mashira)

Eugenio Marinelli: Eisuke (Hyosuke Yuri)

Sonia Scotti: Seiji (Seiji Kurogawa)

Sonia Scotti: Yuki

Ettore Conti: Go Shishido

Ettore Conti: Gen. Mosoch

Ugo Bologna: soldati

Rino Bolognesi: voce narrante

