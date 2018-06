A cura di Miss Daddy

SCHEDA

Titolo originale: Mob Psycho 100 – (モブサイコ100)

Titolo internazionale: Mob Psycho 100

Genere: telefilm giapponese (j-drama), azione, avventura, soprannaturale, commedia, live action

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Giappone

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita: 18 Gennaio 2018

Tratto: dal manga “Mob Psycho 100” di One

Director: Koichi Sakamoto

Series composition: Reiko Yoshida

Tv: TV Tokyo

Production: Bones

Titolo in Italia: Mob Psycho 100

Anno di pubblicazione in Italia: 18 Gennaio 2018

Trasmissione: disponibile sulla TV online Netflix (a pagamento) sottotitolata in italiano

Distributore: Netflix Italia

Trailer



TRAMA

Mob è un ragazzo timido e poco appariscente, ma con grandi poteri sovrannaturali. Queste sue abilità psichiche però gli rendono le cose complicate, tanto che vorrebbe un’adolescenza normale.

Ma cosa accadrebbe se le emozioni e lo stress farebbero di questi suoi poteri una potenza pari al 100%?

IMMAGINI clicca per ingrandire

CAST

Attore – Personaggio

Hamada Tatsuomi – Kageyama Shigeo “Mob”

Mochizuki Ayumu – Kageyama Ritsu

Namioka Kazuki – Reigen Arataka

Yoda Yuki – Takane Tsubomi

Kohei Fukuyama – Kaito Shiratori

Yamaya Kasumi – Tome Kurata

RECENSIONI

