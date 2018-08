A cura di Miss Daddy

SCHEDA

Titolo originale: Nae yeojachin-guneun gumiho – (내 여자친구는 구미호)

Titolo internazionale: My Girlfriend is a Gumiho – My Girlfriend is a Nine Tailed Fox

Genere: serie tv (k-drama) – fantasy, commedia romantica, avventura

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Corea Del Sud

Numero episodi: 16 (completo)

Anno di uscita: 2010

Tratto: storia originale

Director: Boo Sung-Chul

Writer: Hong Mi-Ran, Hong Jung-Eun

Network: SBS

Production: BON Factory

Titolo in Italia: My Girlfriend is a Gumiho

Anno di pubblicazione in Italia: 2010

Trasmissione in tv: disponibile ufficialmente sulla TV online Rakuten Viki sottotitolata in italiano

Edizione italiana: Rakuten TV

TRAMA

Cha Dae-woong sogna di diventare un attore di film d’azione ma, a causa del suo comportamento irresponsabile, il nonno gli vieta di realizzare il suo sogno, e decide di mandarlo al collegio a studiare. Dae-woong decide così di scappare di casa e, dopo varie circostanze, finisce in un tempio.

Qui libererà per errore il demone di una Gumiho (volpe a 9 code) e, essendo spaventato, scappa ma finisce per cadere da un burrone. La caduta gli rischia la morte, ma in segno di gratitudine la gumiho, sotto forma di donna, gli salva la vita, donandogli la preziosa “perla della volpe”.

In conclusione i due faranno così un patto: Mi-ho (così si fa chiamare la gumiho) gli presterà la sua perla così che Dae-woong possa essere forte per diventare uno dei migliori attori di film d’azione, e in cambio lui dovrà aiutarla a farla diventare umana.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CAST

Cha Dae-woong – Lee Seung-gi

Gu Mi-ho – Shin Min-a

Park Dong-joo – No Min-woo

Eun Hye-in – Park Soo-jin

Ban Doo-hong – Sung Dong-il

Cha Min-sook – Yoon Yoo-sun

Cha Poong – Byun Hee-bong

Kim Byung-soo – Kim Ho-chang

Ban Sun-nyeo – Hyomin

RECENSIONI

