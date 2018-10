A cura di Miss Daddy

SCHEDA

Titolo originale: Gangnam Beauty – (내 아이디는 강남미인)

Titolo internazionale: My ID is Gangnam Beauty

Genere: serie tv (k-drama) – sentimentale, scolastico, commedia romantica, live action

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Corea del Sud

Numero episodi: 16 (completo)

Anno di uscita: 2018

Tratto: dal fumetto webcomic “My ID is Gangnam Beauty” di Gi Maeng-gi

Director: Choi Sung-bum

Tv: JTBC

Production: Art & Culture

In Italia: inedito

Reperibilità: Disponibile sottotitolato dal gruppo fansub Jotakufansub.

Trailer



TRAMA

Kang Mi Rae aveva una personalità timida, a causa del suo brutto aspetto. Lei era sempre preso in giro dalle persone, ed era anche vittima di bullismo da quando ha frequentato la scuola. Ora Kang Mi Rae, dopo aver subito una chirurgia plastica, è bella ma ha ancora la sua personalità timida.

Kang Mi Rae inizia così il suo primo anno all’Università. Le persone la prendono in giro chiamandola “bellezza Gangnam”. Nel frattempo, Do Kyung-Seok, ex compagno di classe delle medie di Mi Rae, frequenta la sua stessa università. Egli non giudica le persone dal loro aspetto, nonostante lui abbia tutte le qualità per essere bello. Con il passare del tempo, a Kyung-Seok comincia a piacere Mi Rae…

IMMAGINI clicca per ingrandire

CAST

Im Soo-hyang – Kang Mi-rae

Cha Eun-woo – Do Kyung-seok

Shin Jun-seop – Do Kyung-seok da giovane

Jo Woo-ri – Hyun Soo-a

Kwak Dong-yeon – Yeon Woo-young

Woo Hyun – Kang Tae-sik

Kim Sun-hwa – Na Eun-sim

Min Do-hee – Oh Hyun-jung

Ha Kyung – Yong Chul

Park Joo-mi – Na Hye-sung

Park Sung-geun – Do Sang-won

Kim Ji-min – Do Kyung-hee

Lee Tae-sun – Woo-jin

Jung Myung-hoon – Young-mo

Park Yoo-na – Yoo Eun

Jung Seung-hye – Choi Jung-boon

Jung Hye-rin – Lee Ji-hyo

Kim Do-yeon – Jung Won-ho

Kim Eun-soo – Kim Sung-woon

Oh Hee-joon – Kim Chan-woo

Ryu Ki-san – Goo Tae-young

Kim Il-rin – Yeo-woo

Bae Da-bin – Kwon Yoon-byul

Lee Ye-rim – Kim Tae-hee

Baek Soo-min – Go Ye-na

Choi Sung-won – Song Jung-ho

Ham Sung-min – Chung Dong-woon

Sun-mi – Kim Min-ha

Seo Ji-hye – Min-a

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.