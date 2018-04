A cura di Miss Daddy

SCHEDA

Titolo originale: My Runway – (마이 런웨이)

Titolo internazionale: My Runway

Genere: telefilm (k-drama) – commedia, romantico, sovrannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Corea del Sud

Numero episodi: 6 (completo)

Anno di uscita: 2016

Tratto: storia originale

Production: MBC DramaNet/Tv Chosun

Titolo in Italia: My Runway

Anno di pubblicazione in Italia: 2016

Trasmissione: disponibile sulla TV online Netflix (a pagamento) sottotitolata in italiano

Distributore: Netflix Italia

Edizione italiana: non disponibile per l’home video

TRAMA

Han Seo Yeon è una studentessa che sogna di diventare una modella, proprio come il suo idolo Jaebeom.

Jinwook è il migliore amico di Jaebeom, ed è il più famoso e ricercato modello in Corea. Seo Yeon e Jinwook si conoscono in un casting, ma tra i due non nasce subito un buon rapporto.

A causa di uno strano incidente, i due si ritrovano l’uno nel corpo dell’altra, e dovranno trovare il modo di riappropriarsi del proprio corpo.

CAST

Park Ji Yeon – Han Seo Yun

Kang Dong Ho – Na Jin Wook

Kisum (- Park Na Rae

Ahn Bo Hyun – Wang Rim

Yang Hak Jin – Chun Shik

Kang Chul Woong – Jae Bum

RECENSIONI

