A cura di Miss Daddy

SCHEDA

Titolo originale: The Day After We Broke Up – (헤어진 다음날)

Titolo internazionale: One More Time – I Want to Protect You

Genere: serie tv (k-drama) – musicale, drammatico, soprannaturale

Rating: adatto ad un pubblico maturo

Paese: Corea del Sud

Numero episodi: 8 (concluso)

Anno di uscita: 2016

Rete TV Coreana: Netflix

Production: KBS2

Titolo in Italia: One More Time

Anno di pubblicazione in Italia: 2017

Trasmissione: disponibile sulla TV online Netflix (a pagamento) sottotitolata in italiano

Distributore: Netflix Italia

Edizione italiana: non disponibile per l’home video

TRAMA

Tan è un cantante e chitarrista di un gruppo indie, Da-In è la sua tastierista. I due sono fidanzati ormai da sette anni ma, con il passare del tempo, il loro amore viene trascurato dai vari impegni.

Un giorno Tan viene chiamato dal capo di un agenzia di cantanti idol famose, la quale gli propone di essere assunto nella sua società e diventare famoso, in cambio però avrebbe dovuto lasciare la sua fidanzata. Tan ci pensa su, giungendo alla conclusione di accettare il suo contratto. Tan lascia così il suo gruppo e la sua fidanzata.

Il giorno seguente però, a Tan succedono cose strane, capendo così che aveva ricominciato a vivere nel giorno del 4 ottobre, la data dello scorso giorno. Il 4 ottobre si ripete di continuo, ma per cambiare le cose, Tan deve decidere cosa conta per davvero.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CAST

Attore – Personaggio

L – Yoo Tan

Yoon So-hee – Moon Dai-in

Kim Ji-young – Spirito Maligno

Shin Ji-soo – Bo-yu

Kim Ki-doo – Jin-kook

Kang Nam-gil – Padre di Tan

Lee Tae-im – Kang Ye-seul

Kim Chang-hwan – Batterista degli One More Time

Go Kyu-pil – Cliente

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!