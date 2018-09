A cura di Lexa

SCHEDA

Titolo originale: Rookies – (ルーキーズ)

Titolo internazionale: Rookies

Genere: telefilm giapponese (drama) – live action, scolastico, sportivo (baseball)

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Giappone

Numero episodi: 11 + 1 special (concluso)

Anno di uscita: da Aprile a Giugno 2008

Tratto: dal manga “Rookies” di Masanori Morita

Director: Yuichiro Hirakawa, Takeyoshi Yamamoto, Jun Muto, Yuji Nakamae

Series composition: Yoshihiro Izumi

Network: TBS

In Italia: inedito

Sigle:

“Kiseki” by Greeeen

TRAMA

Koichi Kawato è un giovane ed energico professore, con un incidente alle spalle che ha rischiato di rovinargli la carriera di insegnante per sempre.

Appena arrivato nella nuova scuola, si imbatte nel temutissimo club di baseball, composto da teppisti donnaioli e guerrafondai, che è stato sospeso per un anno da ogni competizione per aver causato una violenta rissa in campo l’anno precedente.

Sotto la sua guida, i ragazzi riscoprono il valore dei loro sogni, in particolare quello di giocare nel Koshien, il famosissimo stadio in cui si disputano le finali dei campionati scolastici.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CAST

Attore – Personaggio

Sato Ryuta – Kawato Koichi

Ichihara Hayato – Aniya Keiichi

Koide Keisuke – Mikoshiba Toru

Shirota Yuu – Shinjo Kei

Nakao Akiyoshi – Sekikawa Shuta

Takaoka Sousuke – Wakana Tomochika

Kiritani Kenta – Hiratsuka Taira

Sato Takeru – Okada Yuya

Igarashi Shunji – Yufune Tetsuro

Kawamura Yosuke – Hiyama Kiyooki

Onoue Hiroyuki – Imaoka Shinobu

OPERE RELATIVE

Manga

– Rookies

Live Action

– Rookies the Movie: Graduation – film live, sequel

RECENSIONI

