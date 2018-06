A cura di Miss Daddy

SCHEDA

Titolo originale: Itou-kun A to E – (伊藤くん A to E)

Titolo internazionale: The Many Faces of Ito

Genere: serie tv giapponese (j-drama) – romantico, dramma, attualità

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Giappone

Numero episodi: 8 (conclusa)

Anno di uscita: 11 agosto 2017

Tratto: dal romanzo omonimo di Asako Yuzuki

Director: Ryuichi Hiroki, Hirofumi Inaba, Yasutaka Mori

Music: Kôji Endô

Production: Tokyo Broadcasting System

Titolo in Italia: The Many Faces of Ito

Anno di pubblicazione in Italia: novembre 2017

Trasmissione in tv: disponibile sulla TV online Netflix (a pagamento) sottotitolata in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Netflix Italia

Trailer originale



TRAMA

Rio Yazaki è una sceneggiatrice che, dopo il successo del suo show “Tokyo Doll House”, vive un periodo buio. Nel corso di un test da lei proposto alle spettatrici di una sua conferenza, Rio si accorge che quattro donne presenti alla sua conferenza stanno frequentando tutte lo stesso uomo: Ito.

Fingendo di dare consigli sentimentali alle donne, la scaltra sceneggiatrice decide di sfruttarle per la scrittura del suo prossimo show.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CAST

Attore – Personaggio

Fumino Kimura – Rio Yazaki

Nozomi Sasaki – Tomomi Shimahara

Mirai Shida – Shūko Nose

Elaiza Ikeda – Satoko Aida

Kaho – Miki Jinbo

Yuki Yamada – Okita

Tomoya Nakamura – Kentarō Kuzumi

Rio Yamashita – Maki Miyata

Kei Tanaka – Shin’ya Tamura

Masaki Okada – Seijirō Ito

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.