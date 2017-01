A cura di Lexa

SCHEDA

Titolo originale: Tung Fang Chu Li Yeh – Tokyo Juliet – (東方茱麗葉)

Titolo internazionale: Tokyo Juliet

Genere: telefilm (c-drama) – commedia, live action, sentimentale

Rating: adatto a tutti

Paese: Taiwan (Cina)

Numero episodi: 17 (concluso)

Anno di uscita: da Giugno a Settembre 2006

Tratto: ispirato al manga “Tokyo Juliet” di Miyuki Kitagawa

Director: Ming Tai Wang

Television: Gala Television (GTV)

Productions: Comic Productions

In Italia: inedito

Reperibilità: fansubbato in italiano amatorialmente grazie al gruppo Drama Italian Cafè.

Sigle

Opening: “Ni Feng” di Garden Sister

Ending: “Fei Ni Mo Shu” di Ariel Lin

TRAMA

Lin Lai Sui (“Ayase Minori” nel manga) è una ragazza che, da quando era bambina, sogna di diventare una stilista. Aveva anche creato, a soli 5 anni, una sua linea di moda, chiamandola “Little Daisy” e ispirandosi alle margherite, i fiori preferiti di sua madre. I bozzetti erano però finiti nelle mani di Chu Xing (“Hinagata Eiji” nel fumetto), un vero genio della moda, che gli aveva rubato l’idea, presentendola come sua.

Ancora adesso che è all’università, Sui non ha dimenticato il furto, e ha promesso a sè stessa di non innamorarsi prima di aver battuto Xing ed essere diventata una professionista più famosa di lui.

Quando era piccola Sui si era però invaghita di un bambino, che non ha mai dimenticato: durante una festa si era smarrita, ma era stata consolata da un suo sconosciuto coetaneo, che le aveva anche fatto dei complimenti per i suoi capelli.

Ma per uno scherzo del destino, Sui scoprirà che c’è un legame tra Xing e il ragazzino dei suoi ricordi…

La trama segue abbastanza fedelmente quella del manga da cui è tratto, ma spostando l’ambientazione dal Giappone a Taiwan.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CAST

Attore – Personaggio

Ariel Lin: Lin Lai Sui

Wu Chun: Ji Feng Liang (紀風亮)

Bryant Chang: Ah Si

Simon Yam: Chu Xing

Tang Zhi Ping: Ai Li Ou

Huang Hong Sheng: Lu Yi Mi

Tomohisa Kagami: Ke Xing

Lu Jia Xin: Gan Li Sha

Janel Tsai: Gao Gang Quan

Cai Yi Zhen: Pei Mei Zi

Wu Jun Qiang: Guang Xi

Alexia Gao: You Qi

COMMENTI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!