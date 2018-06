A cura di Miss Daddy

SCHEDA

Titolo originale: W

Titolo internazionale: W Two Worlds

Genere: serie tv coreana (K-drama) – avventura, azione, sentimentale, romantico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Corea del Sud

Numero episodi: 16 (completa)

Anno di uscita: 20 luglio 2016

Tratto: storia originale

Director: Jung Dae-Yoon

Series composition: Song Jae-Jung

Tv: MBC

Production: Chorokbaem Media

In Italia: inedito

Reperibilità: disponibile su Rakuten Viki sottotitolata da U & I Fansub.

Trailer



TRAMA

Oh Yeon-joo è una chirurga toracica, ed è figlia di un famoso fumettista. Un giorno però, il padre scompare misteriosamente, lasciando nel suo ufficio i disegni dell’ultimo capitolo del suo webtoon “W”.

Yeon-joo si reca nell’ufficio, ma rimane scioccata nel vedere sul computer del padre una scena in cui Kang Cheol, il protagonista del fumetto, muore. Ad un tratto una mano emerge dallo schermo, trascinandola nel fumetto!

La ragazza si ritrova improvvisamente sull’edificio, dove Kang Cheol giace sanguinante. Yeon-joo riesce a salvare il ragazzo e, con il passare del tempo, apprenderà che per tornare nel suo mondo deve cambiare i sentimenti di Kang Cheol.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CAST

Kang Cheol, interpretato da Lee Jong-suk

Oh Yeon-joo, interpretata da Han Hyo-joo, Hyun Seung-min (da adolescente) e Park Min-ha (da bambina)

Yoon So-hee, interpretata da Jung Yoo-jin

Seo Do-yoon, interpretato da Lee Tae-hwan

Han Cheol-ho, interpretato da Park Won-sang

Son Hyun-seok, interpretato da Cha Kwang-soo

Oh Sung-moo, interpretato da Kim Eui-sung

Park Soo-bong, interpretato da Lee Si-eon

Gil Soo-seon, interpretata da Nam Gi-ae

Park Min-soo, interpretato da Heo Jeong-do

Kang Seok-beom, interpretata da Kang Ki-young

Gil Soo-young, interpretata da Lee Se-rang

Seon-mi, interpretata da Ryu Hye-rin

Yoon-hee, interpretata da Yang Hye-ji

RECENSIONI

– Hai visto questa opera, e vuoi recensirla; consigliarla o sconsigliarla? Vuoi leggere i pareri sull’opera degli altri visitatori del sito? Tutto qua sotto!

Puoi anche discuterne sul nostro Forum.