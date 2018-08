A cura di Miss Daddy

SCHEDA

Titolo originale: Weightlifting Fairy Kim Bok-Joo – (Yeokdoyojung Kimbokjoo)

Titolo internazionale: Weightlifting Fairy Kim Bok-Joo

Genere: serie tv (k-drama) – sentimentale, commedia romantica, sportivo

Rating: adatto a tutti

Paese: Corea del Sud

Numero episodi: 16 (completo)

Anno di uscita: 2016-2017

Tratto: ispirato alla vita dell’atleta olimpica Jang Mi-ran

Director: Oh Hyun-Jong

Author: Yang Hee-seung

Series composition: Yang Hee-seung

Tv: MBC

Production: Chorokbaem Media

In Italia: disponibile ufficialmente sulla TV online Rakuten Viki sottotitolata in italiano

Titolo nello streaming in Italia: Weightlifting Fairy Kim Bok-Joo

Anno di pubblicazione in Italia: 2017

Distributore: Rakuten TV

Trailer



TRAMA

Kim Bok-Joo è una promettente studentessa universitaria di sollevamento pesi. Jung Joon-Hyung è un ragazzo iscritto alla stessa università di Bok-joo, la cui qualifica è però il nuoto.

Un giorno Joon-Hyung si scontra accidentalmente con Bok-Joo. Essi trova il suo viso famigliare ma inizialmente, essendo in ritardo per il suo allenamento, non ci da molto peso. Con il passare del tempo i due si ritrovano inaspettatamente e il ragazzo realizza finalmente dove ha visto Bok-Joo: essa l’aveva salvato la vita quando frequentavano le elementari.

Il fato li ha fatti ritrovare ma saranno capaci di superare gli ostacoli per poter vivere una normale storia d’amore?

IMMAGINI clicca per ingrandire

CAST

Kim Bok-joo – Lee Sung-kyung

Jung Joon-hyung – Nam Joo-hyuk

Jung Jae-yi – Lee Jae-yoon

Song Shi-ho – Kyung Soo-jin

Jung Nan-hee – Jo Hye-jung

Lee Seon-ok – Lee Joo-young

Yoon Deok-man – Choi Moo-sung

Choi Sung-eun – Jang Young-nam

Bang Woon-ki – Oh Eui-sik

Bit-na – Lee Bit-na

Jo Tae-kwon – Ji Il-joo

Kim Jae-hyun – Kim Jae-hyun

Kim Woo-hyuk – Kim Woo-hyuk

Kim Gi-seok – Choi Woong

Soo-bin – Cho Soo-hyang

Sung Yoo-hwi – Ray Yang

Kim Chang-gul – Ahn Gil-kang

Kim Dae-ho – Kang Ki-young

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.