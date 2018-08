A cura di Miss Daddy

SCHEDA

Titolo originale: Kimbiseoga Wae Geureolgga – Why Secretary Kim

Titolo internazionale: Why Secretary Kim – What’s Wrong with Secretary Kim

Genere: serie tv (k-drama) – Commedia romantica, sentimentale, avventura

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Corea del Sud

Numero episodi: 16 (concluso)

Anno di uscita: 2018

Tratto: dal manhwa “Why Secretary Kim” di Jung Kyung-yoon

Director: Park Joon-Hwa

Series composition: Jung Eun-young

Tv: tvN

Production: Studio Dragon

In Italia: disponibile ufficialmente sulla TV online Rakuten Viki sottotitolata in italiano

Titolo nello streaming in Italia: What’s Wrong with Secretary Kim

Anno di pubblicazione in Italia: 2018

Distributore: Rakuten TV

Trailer



TRAMA

La famiglia di Lee Young-Joon gestisce una grande azienda, nella quale lui lavora come Vice-Presidente della società. È intelligente, ricco e bello, ma è arrogante.

La sua segretaria è Kim Mi-so, la quale lavora per lui da nove anni. Lei è perfetta per lui, ma in un inaspettato giorno Kim Mi-so decide di lasciare il suo lavoro, chiedendogli al vicepresidente le dimissioni.

Young-Joon non vuole che la sua segretaria lasci il lavoro, perché lui ha un segreto che è nascosto nella loro infanzia, e che non deve assolutamente rivelare per non ferire Kim Mi-so.

CAST

Park Seo-joon – Lee Young-joon

Moon Woo-jin – Lee Sung-hyun da bambino

Park Min-young – Kim Mi-so

Kim Ji-yoo – Kim Mi-so da bambina

Lee Tae-hwan – Lee Sung-yeon/Morpheus

Gang-yoo – Lee Sung-yeon da bambino

Kim Byeong-ok – Chairman Lee

Go Se-won – Chairman Lee da giovane

Kim Hye-ok – Signora Choi

Lee Soo-kyung – Signora Choi da giovane

Baek Eun-hye – Kim Pil-nam

Heo Sun-mi – Kim Mal-hee

Jo Deok-hyun – Padre di Kim Mi-so

Kang Ki-young – Park Yoo-sik

Hwang Chan-sung – Go Gwi-nam

Pyo Ye-jin – Kim Ji-a

Kim Ye-won – Sul Ma-eum

Hwang Bo-ra – Bong Se-ra

Lee Yoo-joon – Jung Chi-in

Lee Jung-min – Lee Young-ok

Kim Jung-woon – Park Joon-hwan

Kang Hong-suk – Yang Cheo

OPERE RELATIVE

Manhwa

– Why Secretary Kim

RECENSIONI

