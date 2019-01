A cura di Miss Daddy

SCHEDA

Titolo originale: YG Future Strategy Office

Titolo internazionale: YG Future Strategy Office

Genere: Sitcom, dramma, commedia, documentario, mockumentary, idol

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Corea del Sud

Numero episodi: 8 (completa)

Anno di uscita: 2018

Rete tv coreana: Netflix

Director: Park Joon-soo

Written Kim Min-suk

Production: Netflix

Titolo in Italia: YG Future Strategy Office

Anno di pubblicazione in Italia: 2018

Trasmissione: disponibile sulla TV online Netflix (a pagamento) sottotitolata in italiano

Edizione italiana: Netflix

Trailer



TRAMA

Seungri è il componente più giovane della boy band coreana Big bang. Ora che tutti i membri sono alla leva militare obbligatoria, Seungri, l’unico della band rimasto, svolge il compito di capo dell’Ufficio Strategia e innovazione della YG Etertainment, la sua casa discografica.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITA’

– Curiosità: numerose band kpop appaiono in questo documentario, come le Blackpink e i Winner.

CAST

Seungri

Lee Jai-jin

Yoo Byung-jae

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.