kiga tsuite sei ippai

KOKORO kara Say Love You

sora ga fuini watashi wo okubyou ni saseru… IYA yo! omoigakezu aitaku naru

KIMOCHI wa yureru PARACHUUTO

doko ni yuku no? tobasareru wa

mune ga shimesu oresen GURAFU

TOKIMEKI ga kyuujoushou

naisho ni shite okitai hodo desu minareta keshiki no

kaze no oto desae

setsunai uta wo kuchizusamu deshou

hora! akane michi mou chotto

chikadzuite More Sweet Time

yuuki no iro somarinagara mitsumetai

kiga tsuite sei ippai

KOKORO kara Say Love You

sora ga fuini watashi wo okubyou ni saseru… DAME yo! anata no naka dare ga iru no

iezu ni damaru SANSETTO ROUDO

kore ga watashi? modokashii wa nibanme toka hanpa na RAVAA

MUKA tsuite senkaijuu

honki janakya ikimasen kara ne basho wa kimeteru no

kokuhaku suru nara

ano saka no ue noborikiru made

da yo! yuuyake ni soushitsu kan

tameiki ga So Sad Blow

soba ni ite yo hoshi ga hitotsu deru made wa

tsutaetai ganbatte

ikoide Gun of Love

senaka oshite watashi wa akiramenai wa… IYA yo! ano saka no ue noborikiru toki

hora… ne? yuuyake ni mou chotto

tameiki de mou chotto

soba ni ite yo hoshi ga hitotsu deru made wa

tsutaetai ganbatte

ikoide Gun of Love

senaka oshite watashi wa akiramenai wa akane michi mou chotto

chikadzuite mou chotto

yuuki no iro somarinagara mitsumetai

kiga tsuite sei ippai

KOKORO kara Say Love You

sora ga fuini watashi wo okubyou ni saseru… DAME yo!