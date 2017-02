itsuka nakushita kagayaku yuuki no kakera o

ima sugu sagashi ni yukou toritatete isogu koto nante nakatta no ni

doshou mo nai PANIKKU suki

GIRIGIRI no ga keppuchi de itsumo

hontou ha honryou hakki suru TAIPU datta ne yume ga naiteru genjitsu to iu KONKURIITO no kabe ni

ugoku nai kagayake nai

itsu no ma ni ka kakomare sugite shunhatsu ryoku de norikiru no ga tokui nara sore de ii

hazukashi ga razu yokei na PURAIDO throw away

motomeru KANJI yomi ga eru sono toki made

ichido ZERO ni modosou saikin CHOTTO omounda NA

kakagete kita SUROOGAN no “kanpeki shugi”

sorya PORISHII mo hitsuyou dakedo

domo motto taisetsuna mono ga arunda HIITOAPPU shisouna ENJIN sukoshi yasumasete

shin kikyuu shitara… sou da

KANSHA shite warattemi you ii kagen de yuku no ha kenshite warui koto ja nai yo

ganbari sugiru sonna shuusei throw away

dare ga itteta “jibun o nakusa nai tame ni”

ichido ZERO ni modosou chiisana yuuki mitsuketa sono shunkan

yume datte azayaka ni iki fuki kaesu nani ga nan demo te ni ireta katta MONOtte

nan darou?

omoide se nai kako nante throw away

ZERO ni modotte kimochi jibun no subete ni

ai o sosogou ookiku sodatsu hi made