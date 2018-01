(chorus) Kimi mo Fallin’ LOVE! ☆ Doin’ LOVE! ☆

Sekai maru tto aisou ze!

Fallin’ LOVE! ☆ Doin’ LOVE! ☆

Ai ga katsu no sa ~

Hajimeyou min’na de, hajikete miyou ze! (Yumoto)

Ai sae areba, kekka ōrai rairarai! ☆ (chorus)

Don’na teki datte, hito wa hito de hito-sa! (Io, Ryuu)

Ai o shea shite, (Yumoto)

Wakiaiai (aiai) no aiaai! ☆ (chorus)

Sushine sansan ni abitara (chorus)

Keiki yoku genki yoku sā, buchikamase! (chorus)

(chorus)

Kimi mo Fallin’ LOVE! ☆ Doin’ LOVE! ☆

Everybody motta saikyō POWER!!

Fallin’ LOVE! ☆ Doin’ LOVE! ☆

Kyō kara narou sūpāsutā!

OFF ni wa ONsen de, ase to namida arattara!

Let’s Go LOVE! ☆ Go Go LOVE! ☆

Ai o butsukero!

Kujike-sō datte (Atsushi)

Ijike tenaide sa (En)

Ai o shinjite, utaou yo rārārarā! ♪ (Yumoto)

Don’na toki datte (Io)

Kimi wa kimi de kimida (Ryuu)

Jibun ai shite, akirame tari shi nainanai! ♪ (chorus)

Endingu en’en hippatte mo, (Yumoto)

Kitai sa reta mirai datte, koete kō ze! (chorus)

(chorus)

Sā min’na Show Me LOVE! ☆ Show Your LOVE!! ☆

Kon’na jidai no nyū COMER!!

Show Me LOVE! ☆ Show Your LOVE!! ☆

Heiwa to yume ni ai no SHOWER!!

Matamata ONsen de, sutoresu chanto rifuresshu!

Go For LOVE! ☆ Go Go LOVE!! ☆

Ai o butsukero!

Ai naki yononaka ja kanashī, (Io)

Min’na de warattetai (Ryuu)

Era-sōna koto ieru hodo (En)

Tsuyoku nante naikedo… (Atsushi)

Shinjite itai yo, iya boku wa shinjiru yo (Yumoto)

Ai wa zettai muteki no, POWER! ! (chorus)

(chorus)

Kimi mo Fallin’ LOVE! ☆ Doin’ LOVE!! ☆

Sekai maru tto aisou ze!

Fallin’ LOVE! ☆ Doin’ LOVE!! ☆

Madamada motto aiseru ze!

Bokura hitori janai,

Yubune de kata o kundara,

Let’s Go LOVE! ☆ Go Go LOVE!! ☆

Ai ga umareru,

Sā ikou ze!

Fallin’ LOVE! ☆ Doin’ LOVE!! ☆

Everybody motta saikyō POWER!!

Fallin’ LOVE! ☆ Doin’ LOVE!! ☆

Kyō kara narou sūpāsutā!

OFF ni wa ONsen de, ase to namida arattara,

Let’s Go LOVE! ☆ Go Go LOVE!! ☆

Ai o butsukero!

Zettai muteki sutekina,

Ainoshōri sa!