kinou no ame wa higashi no machi ni tsumetai hoshi wo furaseta

kanashii kimi wa hitori de shizuka ni

atashi no daisuki na uta wo kuchizusamu ikanakucha

fukai kurayami ni mayoikonda kare wo daremo tasukete kurenai

atashi nara itoshisa dake de donna basho e demo mayowanai de hashitte yukeru

dakara ooki na koe de nandomo atashi no namae wo yonde toori sugiteku sabishii keshiki mo

tsuyoku jimen wo keru chikara ni kaete omotteta yori michi wa tookute

furueru mune ni yuuki ga hoshii

ooki na koe de namae wo yonde ikanakucha

fukai kurayami ni mayoikonda kare wo daremo tasukete kurenai

shinjiteru itsuka kono ai ga kizutsuki tsukareta kimi wo iyasu toki ga kuru koto

dakara ooki na koe de nandomo atashi no namae wo yonde dare yori hayaku tadoritsuite miseru yo kimi no moto e

kataku shibaritsuketeru nibui hikari no ito wo sutete ageru

asa ga tooku natte mo ame ga tatakitsukete mo

kimi no moto e