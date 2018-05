Yeah yeah oh yeah!

Unmei ni wa sakaraenai ne deatte shimatta

Nani ga aru ka wakaranai keredo kimi to dekakeyou

Kokoro odoru tooi keshiki wa nandaka chigatte

DOA wo akete

Itsumo no choushisa

Douzo yoroshiku!

Mada kimerarenai sanpo KOOSU

Ironna mono ga oo sugite

Hikari no uzu ni suikomarete mada mayotteru no?

Hashiri nuketa ano shunkan wa amai amai kaori no naka de

Arata na mirai koko ni kanjiteru

Tonde kieru uta ni noseta sora he sora he kirei na hoshi ni

KIRA KIRA hikaru you ni mahou kakeru kara

Yeah yeah oh yeah!

Kimi no shisen mitsumeru saki wa yureugoku Flower

Yorisoiai hanarete yuku no ga chotto samishii

Kyou no tenki itsumo to chigai kokochiyoku natte

Itsunomanika

Narete kita no kana

Tanoshi souda yo

Koko ni iru ima sore dake de

Riyuu nante aru no kana?

Waratte hoshii nando demo

Soba ni iru kara

Nagarete yuku sugisatte yuku kotae sagashi itsuka deru hazu

Yura yura yureru hane to koe no SHAWAA

Tsuki no shita no kirei na kage zenbu zenbu yume no you da yo

DOKI DOKI suru yo zutto konomama mo ii ne

Shikai・sekai niji-iro ni kawaru

Kumoma ni sasu ookina kibou

ARIGATO! Oogoe de sakendara

Fuan dake ga PATTO kieta

Hashiri nuketa ano shunkan wa amai amai kaori no naka de

Arata na mirai koko ni kanjiteru

Tonde kieru uta ni noseta sora he sora he kirei na hoshi ni

KIRA KIRA hikaru you ni mahou kakeru kare

Yeah yeah oh yeah!