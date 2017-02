Sono kurayami de tsume wo migaite wa

Nerai sadamete kuchibiru ubatta

Shouga nai desho kaku go kimete yo!

Konya wa nagai yoru ni naru wa

Itsumademo kawara nai nante

Arie nai keredo

Demo hontou wa zutto

Kawara nai mama de itai no

Crazy for your love

Sono te de kowareru hodo no hageshii wa na

Only for you

Daki ai kuzureta mama no

Its love game

Kagiri naku tsuduku yozora wa haruka kanata

Yagate kuru kakegae nai kono asa

Sono kurayami de hikaru me wa nani wo

Kangaeteru no? Fuan ni naru wa

Konya kagiri no koi ja dame na no

Sabishi sa de make sou ni naru wa

Kokoro kara afure dashiteru

Amai mitsu no aji

Anata ni dake wa

Kanjite hoshii no watashi wo

Crazy for your love

Sono te de dakareru tabi ni hageshiku naru

Only for you

Honki ni naru no ga kowai

The trap of love

Kasane au sono kuchibiru ga furuete ita

Hontou no kokoro wo ima miseru wa

Kagiri naku tsuduku yozora wa haruka kanata

Yagate kuru kakegae nai kono asa