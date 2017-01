Dareka no tame nara waruku wa nai keredo

Riyuu rashii mono wa kyou mo… mienai

Aimai na RIARU ten to ten wo tsunagu hikari

Kie sou na yume wo sotto nigirishimete miru

Boku-tachi no koe ga

Kimi no iyasenai kizuato ni todokeba

Nagareteku kumo no hayasa he to

Oite karenai you ni sakebu kyou no ECHUUDO

Kanaetai shizuka na zetsubou no saki ni

Atarashii hajimari he no PEEJI

Sono te wo totte kimi ga nozomu kara

Dokomademo yukou

Katakuna na hitomi ippai no namida de

Urunda sekai yugande shimau ne

Bukiyou ni tsumugu seiippai no kotoba wa

Dore dake tadashiku kawashi aete iru darou

Dakara koso inoru

Dou ka, kimi no asa ni egao no shirabe wo

Kawaridasu machi mo kaze no ne mo

Toraeta ibuki no kazu hodokeru SORICHUUDO

Nando demo boku-tachi wa aruki hajimeru

Kurikaesu tomadoi no kisetsu wo

Nagareteku… nando demo…

Nagareteku kumo no hayasa he to

Oite karenai you ni sakebu kyou no ECHUUDO

Kanaetai shizuka na zetsubou no saki ni

Egaku mirai jiyuu na ishi de

Kawaridasu machi mo kaze no ne mo

Toraeta ibuki no kazu hodokeru SORICHUUDO

Nando demo boku-tachi wa aruki hajimeru

Kurikaesu tomadoi no kisetsu mo

Sono te wo totte kimi wo tsuredasu yo

Kawaru mirai he